TVK Karur Stampede Case: करूर भगदड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, CBI को सौंपा गया जांच का जिम्मा

3 सितंबर को पारित एक आदेश में, मद्रास उच्च न्यायालय ने इस घातक घटना के बाद विजय की खूब आलोचना की थी। न्यायमूर्ति एन. सेंथिलकुमार की एकल पीठ ने कहा कि आश्चर्यजनक रूप से टीवीके के प्रमुख नेता अपने कार्यकर्ताओं, अनुयायियों और प्रशंसकों को छोड़कर कार्यक्रम स्थल से फरार हो गए। न तो कोई पश्चाताप है, न ही कोई जिम्मेदारी और न ही खेद की अभिव्यक्ति है।