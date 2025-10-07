School Holiday: इस राज्य में अगले ​तीन दिनों के लिए सभी स्कूल बंद, जानें वजह

स्कूलों की छुट्टी (Image: Freepik)
School Holiday: अक्टूबर का महीने शुरू हो गया है और इस माह में दिवाली, गोवर्धन और छठ सहित कई त्योहार होने वाले है। इस महीने में बहुत सी छुट्टियां भी है। छुट्टी का नाम आते ही बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी दिल खुश हो जाता है। इसी बीच पश्चिम बंगाल से स्कूल की छुट्टी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर बंगाल के पहाड़ी, तराई और दुआर्स क्षेत्रों में भारी बारिश और भूस्खलन का संकट जारी है। भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से अगले दिनों तक सभी स्कूलों को बंद रखने का फैसला किया गया है। गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन (जीटीए) के मुताबिक, दार्जिलिंग, कुर्सियांग और कलिम्पोंग के पहाड़ी क्षेत्रों के सभी स्कूल अगले तीन दिनों के लिए बंद रहेंगे।
प्रदेश में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण जनजीवन बेहाल हो गया है। इस प्राकृतिक आपदा के बाद क्षेत्र में आवाजाही और संपर्क व्यवस्था में आई बाधा के बीच यह निर्णय लिया गया है। इसके संबंध में जीटीए अधिकारियों ने मंगलवार को एक अधिसूचना जारी की।
जीटीए ने अपने नोटिस मे लिखा कि 4 और 5 अक्टूबर को भारी बारिश और उसके बाद हुए भूस्खलन के कारण, गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन के पूरे क्षेत्र में संपर्क और गतिशीलता बाधित हो गई है। जमीनी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन के सक्षम प्राधिकारी ने निर्णय लिया है कि सभी शैक्षणिक संस्थान (सरकारी, सरकार द्वारा प्रायोजित, सरकारी सहायता प्राप्त, निजी, मिशनरियों द्वारा संचालित, आदि), जैसे प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, एसएसके, एमएसके, कॉलेज (सामान्य और तकनीकी दोनों) 8-10 अक्टूबर, 2025 तक बंद रहेंगे। ये शैक्षणिक संस्थान 13 अक्टूबर को फिर से खुलेंगे।
राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) और दार्जिलिंग व जलपाईगुड़ी के जिला प्रशासन के अनुसार, मंगलवार सुबह तक इस क्षेत्र में बारिश और इससे संबंधित घटनाओं में मरने वालों की संख्या 36 हो गई है। सोमवार सुबह से मौसम में सुधार के साथ, राहत और बचाव कार्यों में पर्याप्त प्रगति हुई है। कई प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया है और पर्यटकों को प्रभावित क्षेत्रों से निकाला गया है।
