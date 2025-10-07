School Holiday: इस राज्य में अगले ​तीन दिनों के लिए सभी स्कूल बंद, जानें वजह

School Holiday: अक्टूबर का महीने शुरू हो गया है और इस माह में दिवाली, गोवर्धन और छठ सहित कई त्योहार होने वाले है। इस महीने में बहुत सी छुट्टियां भी है। छुट्टी का नाम आते ही बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी दिल खुश हो जाता है। इसी बीच पश्चिम बंगाल से स्कूल की छुट्टी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर बंगाल के पहाड़ी, तराई और दुआर्स क्षेत्रों में भारी बारिश और भूस्खलन का संकट जारी है। भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से अगले दिनों तक सभी स्कूलों को बंद रखने का फैसला किया गया है। गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन (जीटीए) के मुताबिक, दार्जिलिंग, कुर्सियांग और कलिम्पोंग के पहाड़ी क्षेत्रों के सभी स्कूल अगले तीन दिनों के लिए बंद रहेंगे।