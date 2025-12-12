School Holidays: 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19 दिसंबर को रहेगी स्कूलों में छुट्टी, इस जगह बच्चों के हुए मज़े

देश के ज़्यादातर राज्यों में तापमान कम हो रहा है और ठंड बढ़ रही है। कई राज्यों में तो शीतलहर ने भी दस्तक दे दी है, जिससे कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जैसे-जैसे ठंड बढ़ रही है, वैसे-वैसे स्कूल में छुट्टी को लेकर बच्चों की बेसब्री भी बढ़ती जा रही है। इस कड़ाके की ठंड में बच्चों को स्कूल जाने में काफी परेशानी होती है। कई जगह सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने से भी बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी होती है। ज़्यादातर राज्यों में सर्दियों की छुट्टियाँ शुरू होने में अभी समय बाकी है, लेकिन देश में एक जगह बच्चों को 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19 दिसंबर को स्कूलो में छुट्टी (School Holidays) देने का फैसला लिया गया है।