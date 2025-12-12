12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

School Holidays: 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19 दिसंबर को रहेगी स्कूलों में छुट्टी, इस जगह बच्चों के हुए मज़े

December School Holidays: 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19 दिसंबर को देश में एक जगह स्कूलों में छुट्टी रहने से बच्चों के मज़े हो गए हैं। कहाँ पर रहेंगे स्कूल बंद? आइए जानते हैं।

image

Tanay Mishra

Dec 12, 2025

School Holidays

School Holidays

देश के ज़्यादातर राज्यों में तापमान कम हो रहा है और ठंड बढ़ रही है। कई राज्यों में तो शीतलहर ने भी दस्तक दे दी है, जिससे कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जैसे-जैसे ठंड बढ़ रही है, वैसे-वैसे स्कूल में छुट्टी को लेकर बच्चों की बेसब्री भी बढ़ती जा रही है। इस कड़ाके की ठंड में बच्चों को स्कूल जाने में काफी परेशानी होती है। कई जगह सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने से भी बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी होती है। ज़्यादातर राज्यों में सर्दियों की छुट्टियाँ शुरू होने में अभी समय बाकी है, लेकिन देश में एक जगह बच्चों को 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19 दिसंबर को स्कूलो में छुट्टी (School Holidays) देने का फैसला लिया गया है।

कहाँ रहेगी छुट्टी?

जम्मू-कश्मीर में बच्चों के लिए 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19 दिसंबर को स्कूलो में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। ये छुट्टियाँ जम्मू-कश्मीर के विंटर ज़ोन (मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्र) के स्कूलों के लिए घोषित की गई हैं, क्योंकि वहाँ शीतलहर, बर्फबारी और घने कोहरे की वजह से मौसम का ट्रिपल अटैक देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, इसके बाद भी स्कूलों में छुट्टी रहेगी, क्योंकि जम्मू-कश्मीर के विंटर ज़ोन में स्कूल पूरे दिसंबर बंद रहेंगे।

जम्मू-कश्मीर के स्कूलों में छुट्टियों का शेड्यूल

⦿ प्री-प्राइमरी स्कूल - 26 नवंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक छुट्टियाँ।

⦿ कक्षा 1 से 8 तक - 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक छुट्टियाँ।

⦿ कक्षा 9 से 12 तक - 11 दिसंबर 2025 से 22 फरवरी 2026 तक छुट्टियाँ।

बच्चों के हुए मज़े

जम्मू-कश्मीर में बच्चों को सर्दियों की सबसे लंबी छुट्टियाँ मिली हैं। इससे बच्चों के मज़े हो गए हैं और वो काफी खुश हैं। बच्चों के साथ-साथ उनके अभिभावकों और टीचर्स भी खुश हैं क्योंकि बच्चों की छुट्टियों से उन्हें भी आराम मिला है।

Published on:

12 Dec 2025 03:50 pm

