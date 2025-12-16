School Holidays: 17 दिसंबर को स्कूल रहेंगे बंद, इन राज्यों में छुट्टी होने से बच्चों की हुई मौज

देश में सर्दी का असर बढ़ने लगा है। कई राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ने का सिलसिला शुरू हो गया है। बढ़ती ठंड की वजह से बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी होती है। कुछ राज्यों में बर्फबारी, बारिश और कोहरे की वजह से मौसम की स्थिति काफी खराब है जिससे बच्चे बेसब्री से स्कूलों की छुट्टी का इंतज़ार कर रहे हैं। इसी बीच 17 दिसंबर को कई राज्यों में स्कूलों में छुट्टी (School Holidays) की घोषणा हो गई है।