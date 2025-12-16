School Holidays: 17 दिसंबर को स्कूल रहेंगे बंद, इन राज्यों में छुट्टी होने से बच्चों की हुई मौज

School Holidays
देश में सर्दी का असर बढ़ने लगा है। कई राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ने का सिलसिला शुरू हो गया है। बढ़ती ठंड की वजह से बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी होती है। कुछ राज्यों में बर्फबारी, बारिश और कोहरे की वजह से मौसम की स्थिति काफी खराब है जिससे बच्चे बेसब्री से स्कूलों की छुट्टी का इंतज़ार कर रहे हैं। इसी बीच 17 दिसंबर को कई राज्यों में स्कूलों में छुट्टी (School Holidays) की घोषणा हो गई है।
17 दिसंबर को कई राज्यों में स्कूल बंद रहेंगे। तेलंगाना में वीआरओ भर्ती परीक्षा की वजह से कई स्कूलों में छुट्टी रहेगी। जम्मू-कश्मीर में भी 17 दिसंबर को स्कूलों में छुट्टी रहेगी। जम्मू-कश्मीर में विंटर जोन के सभी स्कूल पूरे दिसंबर बंद रहेंगे। केरल और तमिलनाडु में भी बारिश की स्थिति में प्रभावित जिलों में स्कूलों में छुट्टी रहेगी।
⦿ प्री-प्राइमरी स्कूल - 26 नवंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक छुट्टियाँ।
⦿ कक्षा 1 से 8 तक - 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक छुट्टियाँ।
⦿ कक्षा 9 से 12 तक - 11 दिसंबर 2025 से 22 फरवरी 2026 तक छुट्टियाँ।
तेलंगाना, जम्मू-कश्मीर, केरल और तमिलनाडु के भारी बारिश वाले जिलों में स्कूलों में छुट्टी रहने से बच्चों की मौज हो गई है। स्कूल बंद रहने से बच्चे काफी उत्साहित हैं।
स्कूलों में छुट्टी रहने से तेलंगाना, जम्मू-कश्मीर, केरल और तमिलनाडु (भारी बारिश वाले जिले) बच्चों के अभिभावकों और टीचर्स के भी मज़े हो गए हैं। स्कूल बंद रहने से उन्हें भी आराम मिलेगा।
