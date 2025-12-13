बंदूक की नोक पर दिनदहाड़े लूटे 17 लाख, कुछ नहीं कर पाई पुलिस

Robbers (Representational Photo)
बिहार (Bihar) में अपराधियों द्वारा कानून व्यवस्था को चुनौती देने के मामले अक्सर ही सामने आते हैं। अब ऐसा ही एक और मामला देखने को मिला है। मुजफ्फरपुर जिले में आज, शनिवार, 13 दिसंबर को लूट की वारदात सामने आई है, जिससे राज्य में कानून व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल उठे हैं। जिले के कांटी थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े लूट की वारदात हुई। एक फाइनेंस कंपनी में काम करने वाले शख्स को दो बदमाशों ने निशाना बनाते हुए उससे पैसे लूट लिए।
बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कांटी थाना क्षेत्र में आज बाइक सवार बदमाशों ने फाइनेंस कंपनी में काम करने वाले शख्स से दिनदहाड़े 17 लाख रुपये लूट लिए। बदमाशों ने बंदूक की नोक पर इस वारदात को अंजाम दिया। यह घटना कपरपुरा न्यू फ्लाईओवर पर घटी। पीड़ित का नाम विक्रम कुमार बताया जा रहा है जो एक बैग में 17 लाख रुपये लेकर जा रहा था।
विक्रम अहियापुर के जमालाबाद से नकदी लेकर मुबारकपुर और कांटी स्थित कार्यालयों में जमा कराने के लिए जा रहा था। कपरपुरा न्यू फ्लाईओवर पर बाइक पर सवार बदमाशों ने उसे ओवरटेक करते हुए रोक लिया और बंदूक दिखाते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए पैसों से भरा बैग छीन लिया। विक्रम कुछ कर पाता, इससे पहले ही बदमाश बाइक पर फरार हो गए।
सूचना मिलते ही कांटी और अहियापुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज की जांच चल रही है और बदमाशों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अभी तक बदमाशों का कोई सुराग नहीं मिला है, लेकिन तलाश जारी है। इस वारदात के बाद बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। लोग तो यह भी कह रहे हैं कि बिहार में आए दिन ही ऐसी घटनाएं होती हैं, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर पाती।
