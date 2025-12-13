बंदूक की नोक पर दिनदहाड़े लूटे 17 लाख, कुछ नहीं कर पाई पुलिस

सूचना मिलते ही कांटी और अहियापुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज की जांच चल रही है और बदमाशों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अभी तक बदमाशों का कोई सुराग नहीं मिला है, लेकिन तलाश जारी है। इस वारदात के बाद बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। लोग तो यह भी कह रहे हैं कि बिहार में आए दिन ही ऐसी घटनाएं होती हैं, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर पाती।