School Holidays: 29 और 30 नवंबर को स्कूल-कॉलेज में रहेगी छुट्टी, बच्चों के साथ अभिभावकों-टीचर्स की भी मौज

स्कूल-कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ाई से ज़्यादा छुट्टी का इंतज़ार रहता है। छुट्टी मिलने पर स्कूल-कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे तरोताज़ा महसूस करते हैं। मौसम बदल रहा है और सुबह के समय ठंड बढ़नी शुरू हो गई है। कई राज्यों में तो सुबह कोहरे की वजह से बच्चों को स्कूल-कॉलेज जाने में काफी मुश्किल भी होती है। दक्षिण भारत के कई राज्यों में भारी बारिश का सिलसिला बरकरार है, जिससे स्कूल-कॉलेज जाना आसान नहीं है। लेकिन 29 और 30 नवंबर को बच्चों को स्कूल-कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा।
29 और 30 नवंबर को देशभर के कई स्कूल में छुट्टी (School Holidays) रहेगी। 29 नवंबर को शनिवार है और इस दिन लगभग सभी स्कूलों में छुट्टी रहती है। हालांकि कई स्कूल ऐसे भी होते हैं जहाँ शनिवार की छुट्टी नहीं होती। वहीं 30 नवंबर को रविवार है और इस दिन देशभर में सभी स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे।
29 और 30 नवंबर को देशभर के सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। शनिवार-रविवार को कई निजी कार्यालय भी बंद रहेंगे। वहीं दिल्ली, उत्तरप्रदेश, हरियाणा, बिहार, पंजाब और झारखंड में ठंड की वजह से तो तमिलनाडु और केरल के बारिश प्रभावित जिलों में कई निजी कार्यालयों में वर्क फ्रॉम होम की सुविधा मिलेगी।
स्कूल-कॉलेज में छुट्टी होने से सिर्फ बच्चों की ही नहीं, बल्कि अभिभावकों और टीचर्स की भी मौज हो गई है। 29 और 30 नवंबर को महीने के आखिरी दो दिन भी हैं और ऐसे में जिन लोगों की छुट्टी है, उनके पास घर पर रहकर आराम करने या बाहर घूमने जाने का ऑप्शन रहेगा।
