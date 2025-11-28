School Holidays: 29 और 30 नवंबर को स्कूल-कॉलेज में रहेगी छुट्टी, बच्चों के साथ अभिभावकों-टीचर्स की भी मौज

स्कूल-कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ाई से ज़्यादा छुट्टी का इंतज़ार रहता है। छुट्टी मिलने पर स्कूल-कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे तरोताज़ा महसूस करते हैं। मौसम बदल रहा है और सुबह के समय ठंड बढ़नी शुरू हो गई है। कई राज्यों में तो सुबह कोहरे की वजह से बच्चों को स्कूल-कॉलेज जाने में काफी मुश्किल भी होती है। दक्षिण भारत के कई राज्यों में भारी बारिश का सिलसिला बरकरार है, जिससे स्कूल-कॉलेज जाना आसान नहीं है। लेकिन 29 और 30 नवंबर को बच्चों को स्कूल-कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा।