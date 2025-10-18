Viral Video:38 साल घंटी बजाने वाले चपरासी के आखिरी दिन स्कूल रो पड़ा !

School Peon Retirement Video: छोटू चपरासी ने 38 साल तक एक ग्रामीण स्कूल में सुबह-शाम घंटी बजाई। रोज 500 बच्चों को जगाया, पढ़ाई के लिए बुलाया। रिटायरमेंट (School Peon Retirement 2025) के दिन आखिरी घंटी बजाई तो पूरा स्कूल उदास हो गया। छोटू अंकल की आंखों में आंसू आ गए, वे बच्चों के गले लगे। यह पल किसी ने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। यह दिल छू लेने वाली कहानी तमिलनाडु के कोयंबटूर शहर के कॉटन पब्लिक स्कूल (Cottons Public School) की है। यह वीडियो 38 साल की निष्ठा वाले चपरासी "दास अंकल (38 Years Chotu Peon Service)" की आखिरी घंटी बजाने का है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।