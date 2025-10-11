जम्मू-कश्मीर के सांबा में दिखे 2 पाकिस्तानी ड्रोन, अलर्ट हुए BSF जवान, सर्च ऑपरेशन शुरू

जम्मू-कश्मीर में सुरक्षाबल। (Photo Source: ANI)
जम्मू-कश्मीर के सांबा जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे गांवों के ऊपर दो पाकिस्तानी ड्रोन मंडराते देखे गए हैं। इसके बाद से सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवान अलर्ट हो गए हैं। उन्होंने तलाशी अभियान शुरू कर दिया है।
अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि शुक्रवार देर रात घगवाल क्षेत्र के चल्लियारी गांव और रामगढ़ के चमलियाल गांव के ऊपर ड्रोन देखे गए। सीमा सुरक्षा बल ने दोनों इलाकों की घेराबंदी कर दी है।
उन्होंने आगे बताया कि शनिवार तड़के पुलिस के साथ मिलकर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सीमा के इस तरफ कोई हथियार या नशीले पदार्थ न गिराए जा रहे हों।
खबर पर अपडेट जारी है…
