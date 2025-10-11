जम्मू-कश्मीर के सांबा में दिखे 2 पाकिस्तानी ड्रोन, अलर्ट हुए BSF जवान, सर्च ऑपरेशन शुरू

जम्मू-कश्मीर के सांबा जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास दो पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए। इसके बाद बीएसएफ ने तलाशी अभियान शुरू किया। दोनों इलाकों की घेराबंदी कर दी गई है। बीएसएफ और पुलिस संयुक्त रूप से यह सुनिश्चित करने में जुटी है कि कोई हथियार या नशीले पदार्थ न गिराए जा रहे हों less than 1 minute read