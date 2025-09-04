Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

सत्ता की किस्मत लिखने वाला सीमांचल समेटे हैं अपने आंचल में पलायन का दर्द

बिहार में सियासी दल चुनाव से पहले अपनी-अपनी चुनावी बिसात बिछाने में जुटे हुए हैं। मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच है, लेकिन इस बार भी एआइएमआइएम की यहां मौजूदगी फिर नजर आ रही है।

पटना

Ashib Khan

Sep 04, 2025

बिहार में साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होंगे (Photo-IANS)

बिहार की सियासत में सीमांचल को हमेशा सत्ता की कुंजी कहा जाता रहा है। 24 विधानसभा सीटों वाला यह इलाका किसी भी दल की किस्मत लिख देता है, लेकिन इसी सीमांचल के ‘आंचल’ में पलायन का दर्द है। रोजगार के साधन नहीं होने की त्रासदी के चलते लाखों लोग दिल्ली, मुंबई, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और खाड़ी देशों तक जाते हैं। वहीं सियासी दल चुनाव से पहले अपनी-अपनी चुनावी बिसात बिछाने में जुटे हुए हैं। मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच है, लेकिन इस बार भी एआइएमआइएम की यहां मौजूदगी फिर नजर आ रही है। जबकि प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी भी इस इलाके में ‘उदय’ होने के प्रयास में जुटी हुई है।

बिहार चुनाव 2025

04 Sept 2025 06:04 pm

04 Sept 2025 06:03 pm

Hindi News / National News / सत्ता की किस्मत लिखने वाला सीमांचल समेटे हैं अपने आंचल में पलायन का दर्द

