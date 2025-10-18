Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

कांग्रेस की वरिष्ठ नेता अंबिका सोनी के पति का निधन, खड़गे-राहुल ने जताया शोक

कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) की सदस्य अंबिका सोनी के पति तथा पूर्व भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) अधिकारी उदय सोनी का निधन हो गया।

2 min read

भारत

image

Shaitan Prajapat

Oct 18, 2025

Ambika Soni husband passes away

अंबिका सोनी के पति का निधन (Photo-IANS&amp;ANI)

Uday Soni Passes Away: बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) की सदस्य अंबिका सोनी पर दुखों का पहाड़ टूटा है। अंबिका सोनी के पति और पूर्व भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) अधिकारी उदय सोनी का निधन हो गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया के जरिए यह जानकारी दी है। मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सहित पार्टी के कई नेताओं ने दुख जताया है।

कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने जताया दुख

मल्लिकार्जुन खड़गे ने आधिकारिक 'एक्स' पोस्ट में लिखा, 'उदय सोनी के निधन के समाचार से मैं अत्यंत दुखी हूं। वे वरिष्ठ कांग्रेस नेता और सीडब्ल्यूसी सदस्य अंबिका सोनी के पति थे। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं अंबिका और उनके परिवार के साथ हैं। इस दुख की घड़ी में हम सभी उनके साथ खड़े हैं।'

सैयद नसीर हुसैन ने भी जताई संवेदना

राज्यसभा सांसद डॉ. सैयद नसीर हुसैन ने शोक व्यक्त करते हुए एक्स पर लिखा, 'उदय सोनी, जो एक सम्मानित पूर्व भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) अधिकारी थे, के निधन का समाचार बेहद दुखद है। वे वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री और कांग्रेस कार्य समिति की प्रतिष्ठित सदस्य अंबिका सोनी के पति थे। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं अंबिका, उनके परिवार और मित्रों के साथ हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दें।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दें: राजनी पाटिल

राज्यसभा सांसद राजनी पाटिल ने अपनी गहरी संवेदना प्रकट की। उन्होंने आधिकारिक 'एक्स' पोस्ट में लिखा, 'कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और कार्य समिति सदस्य अंबिका सोनी के पति तथा पूर्व आईएफएस अधिकारी उदय सोनी के निधन का समाचार अत्यंत हृदयविदारक है। इस कठिन समय में मैं अंबिका जी और उनके परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं प्रकट करती हूं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दें और परिवार को इस गहन दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें।'

जानिए कौन थे उदय सोनी

आपको बता दें कि उदय सोनी भारतीय विदेश सेवा के एक सम्मानित अधिकारी रहे हैं। अपने कार्यकाल में उन्होंने देश का प्रतिनिधित्व कई महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय मोर्चों पर किया था। सेवानिवृत्ति के बाद भी वे सार्वजनिक जीवन और सामाजिक गतिविधियों से जुड़े रहे। अंबिका सोनी लंबे समय से कांग्रेस पार्टी में सक्रिय हैं और पार्टी संगठन में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

18 Oct 2025 04:59 pm

Hindi News / National News / कांग्रेस की वरिष्ठ नेता अंबिका सोनी के पति का निधन, खड़गे-राहुल ने जताया शोक

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

संसद से 200 मीटर दूर ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट में लगी भीषण आग, बिल्डिंग में कई सांसदों के घर

fire broke out at Brahmaputra Apartments
राष्ट्रीय

बिहार चुनाव 2025: जन सुराज ने स्टार प्रचारकों की सूची की जारी, प्रशांत किशोर समेत 20 नेताओं को किया शामिल

राष्ट्रीय

बिहार में मतदान के लिए मिलेगी पेड लीव, EC ने उल्लंघन करने पर जुर्माने की दी चेतावनी

राष्ट्रीय

गुड न्यूज! दिवाली के बाद आसान होगी यात्रा, सरकार ने किया इस दिन की छुट्टी का ऐलान

School Holiday
राष्ट्रीय

Delhi Riots: मेरा UAPA वाला केस खारिज हो जाएगा…उमर खालिद ने ऐसा क्यों कहा

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.