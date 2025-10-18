कांग्रेस की वरिष्ठ नेता अंबिका सोनी के पति का निधन, खड़गे-राहुल ने जताया शोक

राज्यसभा सांसद राजनी पाटिल ने अपनी गहरी संवेदना प्रकट की। उन्होंने आधिकारिक 'एक्स' पोस्ट में लिखा, 'कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और कार्य समिति सदस्य अंबिका सोनी के पति तथा पूर्व आईएफएस अधिकारी उदय सोनी के निधन का समाचार अत्यंत हृदयविदारक है। इस कठिन समय में मैं अंबिका जी और उनके परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं प्रकट करती हूं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दें और परिवार को इस गहन दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें।'