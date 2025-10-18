कांग्रेस की वरिष्ठ नेता अंबिका सोनी के पति का निधन, खड़गे-राहुल ने जताया शोक

अंबिका सोनी के पति का निधन (Photo-IANS&ANI)
Uday Soni Passes Away: बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) की सदस्य अंबिका सोनी पर दुखों का पहाड़ टूटा है। अंबिका सोनी के पति और पूर्व भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) अधिकारी उदय सोनी का निधन हो गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया के जरिए यह जानकारी दी है। मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सहित पार्टी के कई नेताओं ने दुख जताया है।
मल्लिकार्जुन खड़गे ने आधिकारिक 'एक्स' पोस्ट में लिखा, 'उदय सोनी के निधन के समाचार से मैं अत्यंत दुखी हूं। वे वरिष्ठ कांग्रेस नेता और सीडब्ल्यूसी सदस्य अंबिका सोनी के पति थे। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं अंबिका और उनके परिवार के साथ हैं। इस दुख की घड़ी में हम सभी उनके साथ खड़े हैं।'
राज्यसभा सांसद डॉ. सैयद नसीर हुसैन ने शोक व्यक्त करते हुए एक्स पर लिखा, 'उदय सोनी, जो एक सम्मानित पूर्व भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) अधिकारी थे, के निधन का समाचार बेहद दुखद है। वे वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री और कांग्रेस कार्य समिति की प्रतिष्ठित सदस्य अंबिका सोनी के पति थे। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं अंबिका, उनके परिवार और मित्रों के साथ हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दें।
राज्यसभा सांसद राजनी पाटिल ने अपनी गहरी संवेदना प्रकट की। उन्होंने आधिकारिक 'एक्स' पोस्ट में लिखा, 'कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और कार्य समिति सदस्य अंबिका सोनी के पति तथा पूर्व आईएफएस अधिकारी उदय सोनी के निधन का समाचार अत्यंत हृदयविदारक है। इस कठिन समय में मैं अंबिका जी और उनके परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं प्रकट करती हूं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दें और परिवार को इस गहन दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें।'
आपको बता दें कि उदय सोनी भारतीय विदेश सेवा के एक सम्मानित अधिकारी रहे हैं। अपने कार्यकाल में उन्होंने देश का प्रतिनिधित्व कई महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय मोर्चों पर किया था। सेवानिवृत्ति के बाद भी वे सार्वजनिक जीवन और सामाजिक गतिविधियों से जुड़े रहे। अंबिका सोनी लंबे समय से कांग्रेस पार्टी में सक्रिय हैं और पार्टी संगठन में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग