गंभीर चिन्ता : जलआवक में रोड़े बने रास्ते, वनों की अवैध कटाई से पहाड़ी राज्यों में आई भीषण बाढ़

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल व पंजाब में बाढ़ व बारिश से संबंध में दायर एक याचिका को लेकर केन्द्र व राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया हैं। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की सुनवाई के दौरान बाढ़-आपदा पर गंभीर चिन्ता जताते हुए कहा कि पहाडिय़ों में वनों की अवैध कटाई हो रही है। कोर्ट ने हिमाचल में बाढ़ के साथ बड़ी संख्या में बहकर आई लकडिय़ों के वीडियो का हवाला देते हुए कहा कि यह बहुत ही गंभीर मुद्दा है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि उत्तरी राज्यों में पेड़ों की अवैध कटाई के कारण ही आपदाएं आ रही है।