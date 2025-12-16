पत्रिका एक्सपोज: सतना जिला अस्पताल के ब्लड बैंक की लापरवाही, चार मासूम बच्चों की जिंदगी पर भारी

यह मामला जिला अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले थैलेसीमिया पीडि़त बच्चों की नियमित जांच के दौरान सामने आया। जांच में चार थैलेसीमिया पीडि़त बच्चे एचआईवी पॉजिटिव पाए गए। नियत प्रोटोकॉल के अनुसार, एचआईवी पॉजिटिव पाए गए बच्चों को रक्त देने वाले सभी रक्तदाताओं की चेन लाइन की जांच की जानी चाहिए थी। इस मामले में अस्पताल प्रबंधन, ब्लड बैंक प्रबंधन और एचआईवी प्रबंधन के लिए स्थापित आइसीटीसी सेंटर की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। ब्लड बैंक प्रभारी का कहना है कि मामले के सामने आने के बाद रक्तदाताओं की पूरी चेन लाइन बनाकर आईसीटीसी सेंटर को सौंप दी गई थी। हालांकि, वहां से स्क्रीनिंग की गई या नहीं, इसकी कोई रिपोर्ट अब तक नहीं मिली है। दूसरी ओर, आईसीटीसी सेंटर इस विषय पर कुछ भी कहने से बच रहा है।