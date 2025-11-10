70 प्रतिशत कैदी दोषी साबित नहीं, फिर भी जेल में क्यों? जज बोले- वकील अक्सर जमानत अर्जी…

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ ने हाल ही में नालसार यूनिवर्सिटी के स्क्वायर सर्कल क्लीनिक की रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि देश की जेलों में 74% कैदी अंडरट्रायल हैं, पर उनमें से केवल 7.91% ने ही निशुल्क कानूनी सहायता का उपयोग किया।