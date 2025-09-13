कम्प्यूटर क्लास में चल रहा था गंदा खेल, बच्चों को दे रहे थे पढ़ाई के साथ जॉब का ऑफर

Sex Racket: उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में नौचंदी थाना क्षेत्र के सम्राट हेवन्स के सामने स्थित एक कथित कंप्यूटर सेंटर पर पुलिस ने छापा मारकर सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ कर दिया। गुप्त सूचना के आधार पर सिविल लाइन सीओ अभिषेक तिवारी के नेतृत्व में नौचंदी, मेडिकल और सिविल लाइन थानों की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। छापेमारी में 9 युवतियां, एक रिसेप्शनिस्ट, मुख्य संचालक राजवीर और तीन अन्य पुरुषों को रंगे हाथों पकड़ा गया। सभी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।