‘राहुल गांधी सबसे डरपोक पॉलिटिशियन, खरगे तो बस रबर स्टैंप’: कांग्रेस के पूर्व दिग्गज नेता के चौंकाने वाले आरोप

पूर्व मंत्री ने आरोप लगाया कि राहुल पुराने नेताओं से नहीं बैठना पसंद करते क्योंकि उन्हें 'आप' और 'जी' कहकर संबोधित करना पड़ता है। वे बाहर से आए नेताओं को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि उनकी पार्टी में पकड़ नहीं होती, उन्हें आसानी से हटाया जा सकता है। शकील ने कहा, 'उनके पार्टी छोड़ने के बाद दूसरी पार्टी से आए नेता बड़े पदों पर बने हुए हैं। इसकी वजह यह है कि इन नेताओं की पार्टी में पकड़ नहीं है तो उन्हें जब चाहें उखाड़ कर फेंक सकते हैं।' उन्होंने राहुल को पहले से योजना बनाने वाला बताया कि कोई नेता पार्टी छोड़कर कितना नुकसान पहुंचा सकता है।