Share Trading Fraud: वायुसेना के पूर्व सैनिक ने गंवाए 97 लाख, धोखेबाजों को पेमेंट करने के लिए लिया 55 लाख का कर्ज

Share Trading Fraud: देशभर में शेयर ट्रेडिंग धोखाधड़ी के मामले बढ़ते ही जा रहे है। सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद आम लोग ही नहीं बल्कि बड़े अधिकारी भी उनके शिकार हो रहे है। एक ऐसा ही मामला महाराष्ट्र के पुणे से सामने आया है। भारतीय वायु सेना (IAF) के एक 53 वर्षीय पूर्व सैनिक ने शेयर ट्रेडिंग धोखाधड़ी में 97 लाख रुपये गंवा दिए। इस धोखाधड़ी में उन पर भुगतान जारी रखने के लिए 55 लाख रुपये का कर्ज लेने का दबाव डाला गया। पूर्व सैनिक को एक फर्जी शेयर ट्रेडिंग ऐप पर लॉग इन कराया गया, जहां उनकी कथित कमाई 4.4 करोड़ रुपये दिखाई गई।