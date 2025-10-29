झारखंड के सिमडेगा में रेल हादसा: 10 बोगियां हुई डिरेल, कई ट्रेनें रद्द और बदले रूट

Rail Accident: झारखंड के सिमडेगा जिले में बानो रेलवे स्टेशन के पास बुधवार को बड़ा हादसा हो गया। राउरकेला से रांची जा रही एक मालगाड़ी के 10 डिब्बे पटरी से उतर गए। राहत की बात यह है कि इस दुर्घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बताया जा रहा है कि इस हादसे में 3 से 4 डिब्बे बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। इसके साथ ट्रैक को काफी नुकसान हुआ है। हादसे से आसपास के ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई। बड़ी संख्या में लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। फिलहाल दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है।