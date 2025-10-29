Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

झारखंड के सिमडेगा में रेल हादसा: 10 बोगियां हुई डिरेल, कई ट्रेनें रद्द और बदले रूट

Rail Accident: झारखंड के सिमडेगा जिले में बानो रेलवे स्टेशन के पास राउरकेला से रांची जा रही एक मालगाड़ी के 10 डिब्बे बुधवार को पटरी से उतर गए।

2 min read
Google source verification

बोकारो

image

Shaitan Prajapat

Oct 29, 2025

Simdega Train Derail

झारखंड के सिमडेगा में मालगाड़ी के 10 डिब्बे पटरी से उतरे (Photo-ANI)

Rail Accident: झारखंड के सिमडेगा जिले में बानो रेलवे स्टेशन के पास बुधवार को बड़ा हादसा हो गया। राउरकेला से रांची जा रही एक मालगाड़ी के 10 डिब्बे पटरी से उतर गए। राहत की बात यह है कि इस दुर्घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बताया जा रहा है कि इस हादसे में 3 से 4 डिब्बे बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। इसके साथ ट्रैक को काफी नुकसान हुआ है। हादसे से आसपास के ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई। बड़ी संख्या में लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। फिलहाल दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है।

दुर्घटना के बारे में स्थानीय लोगों का कहना है कि हादसे के वक्त मालगाड़ी सामान्य रफ्तार से गुजर रही थी। उस पर आयरन ओर के रॉड लदे थे। अचानक झटके के साथ पिछले हिस्से के कई डिब्बे पटरी से उतर गए, जिससे जोरदार आवाज हुई।

रेल संचालन हुआ प्रभावित

हादसे के कारण राउरकेला-हटिया रेलखंड पर रेल संचालन प्रभावित हो गया है। यह हादसा बुधवार को कनरावां नामक जगह पर उत्तरी केबिन के पास पोल संख्या 524/29 से 524/35 के बीच हुआ। घटना के बाद रेलवे पुलिस, बानो थाना पुलिस और हटिया-बंडा मुंडा रेल खंड के इंजीनियर और कर्मचारी मौके पर पहुंचकर राहत एवं मरम्मत कार्य में जुट गए।

अप और डाउन दोनों रेल लाइनें पूरी तरह क्षतिग्रस्त

दुर्घटना के बारे में जानकारी देते हुए रेलवे अधिकारियों ने बताया कि हादसे की वजह से अप और डाउन दोनों रेल लाइनें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इससे हटिया-राउरकेला रेलखंड पर रेल यातायात पूरी तरह बाधित हो गया है। स्थिति को देखते हुए पुरी-हटिया तपस्विनी एक्सप्रेस को टाटी रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया है, जबकि कई अन्य ट्रेनों के परिचालन पर भी असर पड़ा है।

कई ट्रेनें रद्द और बदले रूट

हादसे के बाद रेलवे के रांची मंडल के जनसंपर्क विभाग ने कहा कि हटिया से राउरकेला के बीच चलने वाली पैसेंजर ट्रेन (58659 और 58660) बुधवार और गुरुवार को रद्द कर दी गई। इसी तरह हटिया-सांकी-हटिया पैसेंजर (58665/58666) भी रद्द रहेगी। 10 से अधिक ट्रेनों का रूट परिवर्तित कर दिया गया है।

युद्धस्तर पर मरम्मत कार्य जारी

घटना की सूचना मिलते ही रांची से रेलवे के वरीय अधिकारी भी मौके के लिए रवाना हो गए। मरम्मत कार्य युद्धस्तर पर जारी है ताकि जल्द से जल्द रेल सेवाओं को बहाल किया जा सके। रेलवे ने दुर्घटना के कारणों की जांच के लिए एक विशेष तकनीकी टीम को बुलाया है।

ये भी पढ़ें

पीएम मोदी के सामने ओवैसी ने फाड़ा वक्फ कानून! कहा- हम किसी से नहीं डरते, मस्जिदों के लिए कुछ भी कर सकते हैं
राष्ट्रीय
Asaduddin Owaisi

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

29 Oct 2025 07:32 pm

Hindi News / National News / झारखंड के सिमडेगा में रेल हादसा: 10 बोगियां हुई डिरेल, कई ट्रेनें रद्द और बदले रूट

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

बिहार चुनाव में गोलीबारी! टिकारी में NDA प्रत्याशी अनिल कुमार पर जानलेवा हमला, सिर पर लगी चोट और टूटा हाथ

bihar election
गया

‘कांग्रेस ने डर के मारे बांग्लादेश बनाया, कश्मीर को इंडिपेंडेंट स्टेट का दर्जा दिया’, जीतन राम मांझी का बड़ा हमला

jitan ram manjhi
पटना

अब 500 रुपये में मिलेगा गैस सिलेंडर…बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने खेला मास्टर स्ट्रोक, जानें और क्या कहा

राष्ट्रीय

बिहार चुनाव में बड़ा एक्शन! BJP-RJD-कांग्रेस पर एक साथ FIR, EOU ने बताया क्यों की गई ये कानूनी कार्रवाई?

bihar election
पटना

‘बिहारियों का बिहार में कोई भविष्य नहीं’, मुजफ्फरपुर में राहुल गांधी ने ऐसा क्यों कहा

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.