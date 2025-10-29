झारखंड के सिमडेगा में रेल हादसा: 10 बोगियां हुई डिरेल, कई ट्रेनें रद्द और बदले रूट

झारखंड के सिमडेगा में मालगाड़ी के 10 डिब्बे पटरी से उतरे (Photo-ANI)
Rail Accident: झारखंड के सिमडेगा जिले में बानो रेलवे स्टेशन के पास बुधवार को बड़ा हादसा हो गया। राउरकेला से रांची जा रही एक मालगाड़ी के 10 डिब्बे पटरी से उतर गए। राहत की बात यह है कि इस दुर्घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बताया जा रहा है कि इस हादसे में 3 से 4 डिब्बे बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। इसके साथ ट्रैक को काफी नुकसान हुआ है। हादसे से आसपास के ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई। बड़ी संख्या में लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। फिलहाल दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है।
दुर्घटना के बारे में स्थानीय लोगों का कहना है कि हादसे के वक्त मालगाड़ी सामान्य रफ्तार से गुजर रही थी। उस पर आयरन ओर के रॉड लदे थे। अचानक झटके के साथ पिछले हिस्से के कई डिब्बे पटरी से उतर गए, जिससे जोरदार आवाज हुई।
हादसे के कारण राउरकेला-हटिया रेलखंड पर रेल संचालन प्रभावित हो गया है। यह हादसा बुधवार को कनरावां नामक जगह पर उत्तरी केबिन के पास पोल संख्या 524/29 से 524/35 के बीच हुआ। घटना के बाद रेलवे पुलिस, बानो थाना पुलिस और हटिया-बंडा मुंडा रेल खंड के इंजीनियर और कर्मचारी मौके पर पहुंचकर राहत एवं मरम्मत कार्य में जुट गए।
दुर्घटना के बारे में जानकारी देते हुए रेलवे अधिकारियों ने बताया कि हादसे की वजह से अप और डाउन दोनों रेल लाइनें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इससे हटिया-राउरकेला रेलखंड पर रेल यातायात पूरी तरह बाधित हो गया है। स्थिति को देखते हुए पुरी-हटिया तपस्विनी एक्सप्रेस को टाटी रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया है, जबकि कई अन्य ट्रेनों के परिचालन पर भी असर पड़ा है।
हादसे के बाद रेलवे के रांची मंडल के जनसंपर्क विभाग ने कहा कि हटिया से राउरकेला के बीच चलने वाली पैसेंजर ट्रेन (58659 और 58660) बुधवार और गुरुवार को रद्द कर दी गई। इसी तरह हटिया-सांकी-हटिया पैसेंजर (58665/58666) भी रद्द रहेगी। 10 से अधिक ट्रेनों का रूट परिवर्तित कर दिया गया है।
घटना की सूचना मिलते ही रांची से रेलवे के वरीय अधिकारी भी मौके के लिए रवाना हो गए। मरम्मत कार्य युद्धस्तर पर जारी है ताकि जल्द से जल्द रेल सेवाओं को बहाल किया जा सके। रेलवे ने दुर्घटना के कारणों की जांच के लिए एक विशेष तकनीकी टीम को बुलाया है।
