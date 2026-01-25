‘मेरी कुछ समस्याएं हैं…’, नाराजगी पर थरूर का एक और बड़ा बयान, अब सामने आई मतभेद की असली वजह!

कांग्रेस नेता ने माना कि उन्हें पार्टी में कुछ समस्याएं हैं और वह उन्हें पार्टी लीडरशिप के सामने उठाएंगे। उन्होंने साफ किया कि उन्होंने संसद में कभी भी पार्टी के बताए गए स्टैंड का उल्लंघन नहीं किया है और इस बात पर जोर दिया कि संगठन के अंदर विचारों में मतभेद को अंदर ही सुलझाया जाना चाहिए, न कि मीडिया के जरिए।