कांग्रेस नेता का शशि थरूर से सवाल- ‘अगर BJP की नीति पसंद है तो आप हमारे साथ क्यों?’ बताया दोहरी नीति वाला नेता

कांग्रेस नेता ने शशि थरूर को दोहरी नीति वाला नेता तक कह दिया। उन्होंने कहा कि अगर आपको सच में लगता है कि भाजपा या पीएम मोदी की स्ट्रेटेजी आपकी पार्टी से बेहतर काम कर रही हैं, तो आपको एक्सप्लेनेशन देना चाहिए। अगर आप एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं, तो आप पाखंडी हैं।