दाऊद इब्राहिम के ड्रग सिंडिकेट जांच में सामने आया इन बड़े बॉलीवुड हस्तियों का नाम, नोरा फतेही ने दी सफाई

वहीं, ड्रग नेटवर्क में अपना नाम आने के बाद नोरा फतेही ने एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा- मैं पार्टियों में नहीं जाती, मैं लगातार फ्लाइट पर रहती हूं, मैं एक वर्कहोलिक हूं। मेरा कोई निजी जीवन नहीं है। मैं इस तरह के लोगों के साथ कभी नहीं जुड़ती हूं। मैं अपनी छुट्टियां के दौरान या तो दुबई के बीच पर या अपने कुछ खास दोस्तों के साथ घर पर रहती हूं।