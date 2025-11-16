दाऊद इब्राहिम के ड्रग सिंडिकेट जांच में सामने आया इन बड़े बॉलीवुड हस्तियों का नाम, नोरा फतेही ने दी सफाई

एमडी ड्रग्स मामले में आरोपियों का सनसनीखेज खुलासा। (फोटो- ANI)
मुंबई पुलिस की एंटी-नारकोटिक्स सेल ने दाऊद इब्राहिम से जुड़े एक बड़े ड्रग नेटवर्क का खुलासा किया है, जिसमें कई बॉलीवुड हस्तियों के नाम सामने आए हैं।
इस नेटवर्क का संचालन सलीम डोला नाम के एक फरार तस्कर द्वारा किया जा रहा था, जो दाऊद इब्राहिम का करीबी माना जाता है।
सलीम डोला दुबई से ड्रग नेटवर्क का संचालन करता था। वह देश के विभिन्न हिस्सों में मेफेड्रोन ड्रग भेजता था। हाल ही में मुंबई के सांगली में एक मेफेड्रोन फैक्ट्री का खुलासा हुआ था, जहां से करोड़ों के ड्रग्स बरामद हुए थे। इसके बाद से सलीम डोला सुर्खियों में है। जाँचकर्ताओं के मुताबिक, सलीम भारत में ही बल्कि देश से बाहर भी ड्रग सप्लाई करता था।
इस ड्रग नेटवर्क में जिन बॉलीवुड हस्तियों के नाम सामने आए हैं, उनमें श्रद्धा कपूर और उनके भाई सिद्धांत कपूर, नोरा फतेही, वरिष्ठ कांग्रेस नेता बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी, फिल्म निर्माता अब्बास-मस्तान, मशहूर रैपर लोका व सोशल मीडिया पर्सनैलिटी ओरी उर्फ ओरहान शामिल हैं।
इन हस्तियों पर आरोप है कि वे सलीम डोला द्वारा आयोजित ड्रग पार्टियों में शामिल हुए थे। फिलहाल एंटी-नारकोटिक्स सेल इस मामले की गहराई से जांच कर रही है।
वहीं, ड्रग नेटवर्क में अपना नाम आने के बाद नोरा फतेही ने एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा- मैं पार्टियों में नहीं जाती, मैं लगातार फ्लाइट पर रहती हूं, मैं एक वर्कहोलिक हूं। मेरा कोई निजी जीवन नहीं है। मैं इस तरह के लोगों के साथ कभी नहीं जुड़ती हूं। मैं अपनी छुट्टियां के दौरान या तो दुबई के बीच पर या अपने कुछ खास दोस्तों के साथ घर पर रहती हूं।
नोरा फतेही ने आगे कहा- जो कुछ भी आप पढ़ते हैं उस पर विश्वास न करें। ऐसा लगता है कि मेरा नाम एक आसान निशाना है, लेकिन मैं इसे इस बार होने नहीं दूंगी।
पहले भी मेरा नाम एक मामले में जोड़कर बदनाम करने की कोशिश की गई थी, पर वह काम नहीं आया। मैं तब चुपचाप देखती रही। प्लीज मेरे नाम का इस्तेमाल उन स्थितियों में न करें जिनका मुझसे बिल्कुल भी कोई संबंध नहीं है।
