सिलवासा के गोदाम में भीषण सिलेंडर ब्लास्ट, 4 की मौत, कई घायल

Silvassa Godown Cylinder Blast: केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव के सिलवासा में आज सुबह एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां एक गोदाम में हुए भीषण सिलेंडर विस्फोट ने चार लोगों की जान ले ली, जबकि पांच से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना देमनी रोड स्थित एक गोदाम में हुई, जहां कथित तौर पर नाइट्रोजन गैस सिलेंडरों की रीफिलिंग का काम चल रहा था।