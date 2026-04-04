सिलवासा के गोदाम में भीषण सिलेंडर ब्लास्ट, 4 की मौत, कई घायल

सिलेंडर ब्लास्ट (X)
Silvassa Godown Cylinder Blast: केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव के सिलवासा में आज सुबह एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां एक गोदाम में हुए भीषण सिलेंडर विस्फोट ने चार लोगों की जान ले ली, जबकि पांच से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना देमनी रोड स्थित एक गोदाम में हुई, जहां कथित तौर पर नाइट्रोजन गैस सिलेंडरों की रीफिलिंग का काम चल रहा था।
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, रीफिलिंग के दौरान अचानक एक सिलेंडर में जोरदार विस्फोट हो गया। धमाका इतना भीषण था कि गोदाम का मलबा सड़क तक आ गिरा और आसपास के क्षेत्र में दहशत फैल गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि विस्फोट का असर इतना तीव्र था कि लोगों को झटका भूकंप जैसा महसूस हुआ।
स्थानीय निवासियों के अनुसार, धमाके की आवाज दूर-दूर तक सुनाई दी और करीब 30 मीटर के दायरे में रहने वाले लोग, जिनमें स्कूली बच्चे भी शामिल थे, घबरा गए। कई लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है।
शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस हादसे में गोदाम प्रबंधक की भी मौत हो गई है। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और विस्फोट के कारणों का पता लगाया जा रहा है।
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