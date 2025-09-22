सिंगर Zubeen Garg का दोबारा होगा पोस्टमार्टम, सीएम हिमंत सरमा ने बताई बड़ी वजह

Zubeen Garg Death: बॉलीवुड सिंगर जुबीन गर्ग की 19 सितंबर को सिंगापुर में मौत हो गई थी। वह सिंगापुर में होने वाले नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में शामिल होने के लिए गए थे, जहां उन्हें प्रस्तुति देनी थी। वहीं अब खबर आ रही है कि सिंगर जुबीन गर्ग का मंगलवार को दोबारा पोस्टमार्टम होगा। इस बात की जानकारी असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने दी है। सीएम के अनुसार सिंगर का मंगलवार को गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में पोस्टमार्टम किया जाएगा।
बता दें कि जुबीन गर्ग के शव का पहले भी पोस्टमार्टम हो चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिंगापुर सरकार की ओर से जारी रिपोर्ट में उनकी मौत की वजह डूबना बताई गई थी।
मुख्यमंत्री हिमंत सरमा के अनुसार- असम सरकार ने गायक जुबीन गर्ग की मौत में किसी भी तरह की गड़बड़ी की आशंका को खारिज करने के लिए उनके शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का फैसला किया है।
सीएम ने कहा- सोशल मीडिया पर सिंगर जुबीन गर्ग के शव का असम में दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग उठी। इसे देखते हुए और उनके परिवार की सहमति लेने के बाद, राज्य सरकार ने मंगलवार को गुवाहाटी में गर्ग के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का फैसला किया है। हालांकि उन्होंने कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से गायक के शव का दूसरा पोस्टमार्टम कराने के पक्ष में नहीं हैं।
उन्होंने कहा- सिंगापुर के डॉक्टरों द्वारा पोस्टमार्टम करने के बाद मुझे नहीं लगता कि यह आवश्यक था, क्योंकि उनके पास अधिक तकनीकी विशेषज्ञता है, लेकिन किसी भी वर्ग को जुबीन पर किसी भी तरह की राजनीति करने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि मंगलवार सुबह एम्स गुवाहाटी के कुछ डॉक्टरों की मौजूदगी में गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (जीएमसीएच) में पोस्टमार्टम किया जाएगा। इसके बाद, गायक का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। उनके पार्थिव शरीर को सुबह करीब 10 बजे सोनपुर के कमरकुची में अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाएगा, जहां गर्ग के परिवार के लगभग 85 सदस्य, रिश्तेदार और करीबी सहयोगी मौजूद रहेंगे।