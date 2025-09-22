सिंगर Zubeen Garg का दोबारा होगा पोस्टमार्टम, सीएम हिमंत सरमा ने बताई बड़ी वजह

Zubeen Garg Death: बॉलीवुड सिंगर जुबीन गर्ग की 19 सितंबर को सिंगापुर में मौत हो गई थी। वह सिंगापुर में होने वाले नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में शामिल होने के लिए गए थे, जहां उन्हें प्रस्तुति देनी थी। वहीं अब खबर आ रही है कि सिंगर जुबीन गर्ग का मंगलवार को दोबारा पोस्टमार्टम होगा। इस बात की जानकारी असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने दी है। सीएम के अनुसार सिंगर का मंगलवार को गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में पोस्टमार्टम किया जाएगा।