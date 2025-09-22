Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

सिंगर Zubeen Garg का दोबारा होगा पोस्टमार्टम, सीएम हिमंत सरमा ने बताई बड़ी वजह

मुख्यमंत्री हिमंत सरमा के कहा- असम सरकार ने गायक जुबीन गर्ग की मौत में किसी भी तरह की गड़बड़ी की आशंका को खारिज करने के लिए उनके शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का फैसला किया है।

भारत

Ashib Khan

Sep 22, 2025

जुबीन गर्ग का मंगलवार को दोबारा होगा पोस्टमार्टम (Photo-IANS)

Zubeen Garg Death: बॉलीवुड सिंगर जुबीन गर्ग की 19 सितंबर को सिंगापुर में मौत हो गई थी। वह सिंगापुर में होने वाले नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में शामिल होने के लिए गए थे, जहां उन्हें प्रस्तुति देनी थी। वहीं अब खबर आ रही है कि सिंगर जुबीन गर्ग का मंगलवार को दोबारा पोस्टमार्टम होगा। इस बात की जानकारी असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने दी है। सीएम के अनुसार सिंगर का मंगलवार को गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में पोस्टमार्टम किया जाएगा।

पहले भी हो चुका है पोस्टमार्टम 

बता दें कि जुबीन गर्ग के शव का पहले भी पोस्टमार्टम हो चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिंगापुर सरकार की ओर से जारी रिपोर्ट में उनकी मौत की वजह डूबना बताई गई थी। 

ये भी पढ़ें

बिहार चुनाव 2025: NDA में सीटों का कब होगा बंटवारा, चिराग पासवान ने बता दिया समय
राष्ट्रीय
image

क्यों होगा दोबारा पोस्टमार्टम 

मुख्यमंत्री हिमंत सरमा के अनुसार- असम सरकार ने गायक जुबीन गर्ग की मौत में किसी भी तरह की गड़बड़ी की आशंका को खारिज करने के लिए उनके शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का फैसला किया है।

सोशल मीडिया पर उठी थी मांग

सीएम ने कहा- सोशल मीडिया पर सिंगर जुबीन गर्ग के शव का असम में दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग उठी। इसे देखते हुए और उनके परिवार की सहमति लेने के बाद, राज्य सरकार ने मंगलवार को गुवाहाटी में गर्ग के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का फैसला किया है। हालांकि उन्होंने कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से गायक के शव का दूसरा पोस्टमार्टम कराने के पक्ष में नहीं हैं। 

‘जुबीन पर राजनीति करने की गुंजाइश नहीं’

उन्होंने कहा- सिंगापुर के डॉक्टरों द्वारा पोस्टमार्टम करने के बाद मुझे नहीं लगता कि यह आवश्यक था, क्योंकि उनके पास अधिक तकनीकी विशेषज्ञता है, लेकिन किसी भी वर्ग को जुबीन पर किसी भी तरह की राजनीति करने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए।

कहां होगा पोस्टमार्टम

मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि मंगलवार सुबह एम्स गुवाहाटी के कुछ डॉक्टरों की मौजूदगी में गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (जीएमसीएच) में पोस्टमार्टम किया जाएगा। इसके बाद, गायक का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। उनके पार्थिव शरीर को सुबह करीब 10 बजे सोनपुर के कमरकुची में अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाएगा, जहां गर्ग के परिवार के लगभग 85 सदस्य, रिश्तेदार और करीबी सहयोगी मौजूद रहेंगे।

ये भी पढ़ें

10 लाख तक का होगा मुफ्त इलाज…सीएम मान ने किया ऐलान, जानें कब से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन
राष्ट्रीय
image

खबर शेयर करें:

Published on:

22 Sept 2025 09:55 pm

Hindi News / National News / सिंगर Zubeen Garg का दोबारा होगा पोस्टमार्टम, सीएम हिमंत सरमा ने बताई बड़ी वजह

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.