ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट का झटका, SIR पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने दलील सुनकर सुनाया अहम फैसला

SIR पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला (AI Image)
देश के कई राज्यों में SIR (Special Investigation Report) को लेकर चल रही विवादित परिस्थितियों के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में वकील बनकर हस्तक्षेप करने की कोशिश की। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने उन्हें करारा झटका दिया।
चीफ जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने स्पष्ट कर दिया कि SIR की प्रक्रिया पर किसी भी तरह की रोक नहीं लगाई जा सकती। अदालत ने साफ कहा कि इस प्रक्रिया में कोई भी बाधा डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को चेतावनी देते हुए कहा कि इस संबंध में किसी प्रकार की दखलअंदाजी की आवश्यकता नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि SIR को लेकर जो भी स्पष्टता या दिशा-निर्देश चाहिए, वह केवल सुप्रीम कोर्ट की ओर से ही प्रदान किए जाएंगे।
