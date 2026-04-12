SIR के दूसरे फेज में 12 राज्यों की वोटर लिस्ट से हटाए गए 5.18 करोड़ नाम; सामने आई वजह

दूसरे फेज के खत्म होने के बाद तीसरा फेज अब शुरू होने वाला है, जिसमें 17 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के करीब 40 करोड़ वोटर्स को कवर किया जाएगा। इनमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, लद्दाख, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, दिल्ली, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड शामिल है।