Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

6 कांग्रेस नेताओं को अचानक बुलाया गया दिल्ली, मंत्री से लेकर विधायक तक शामिल, सामने आई बड़ी वजह

हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए अध्यक्ष की नियुक्ति प्रक्रिया तेज हो गई है। रोहित ठाकुर, विनय कुमार, कुलदीप राठौर, विनोद सुल्तानपुरी, आशीष बुटेल और सुरेश कुमार को दिल्ली बुलाया गया है।

2 min read
Google source verification

शिमला

image

Mukul Kumar

Nov 07, 2025

mallikarjun kharge rahul gandhi

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे (Photo-ANI)

हिमाचल प्रदेश के छह कांग्रेस नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। वह आज यानी कि शुक्रवार को पार्टी आलाकमान से मिल सकते हैं। दरअसल, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एचपीसीसी) के नए अध्यक्ष की नियुक्ति प्रक्रिया अब तेज हो गई है।

बताया जा रहा है कि जिन छह नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है, वह प्रदेश अध्यक्ष के दावेदर माने जा रहे हैं। गुरुवार को, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पार्टी संगठन का विस्तार पांच से दस दिनों के भीतर पूरा हो जाएगा। दस दिनों के भीतर नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा कर दी जाएगी।

हिमाचल में निष्क्रिय बनी हुई है कांग्रेस

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 6 नवंबर, 2024 को संगठनात्मक सुधार के लिए राज्य, जिला और ब्लॉक इकाइयों को भंग कर दिया था। जिसके बाद से हिमचाल में कांग्रेस निष्क्रिय बनी हुई है।

प्रतिभा सिंह को प्रदेश अध्यक्ष पद पर बरकरार रखा गया था, लेकिन उनका कार्यकाल औपचारिक रूप से इस साल अप्रैल में समाप्त हो गया है।

यह नेता प्रदेश अध्यक्ष के दावेदार

पार्टी सूत्रों के अनुसार, दिल्ली बुलाए गए छह नेताओं में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार, ठियोग विधायक कुलदीप राठौर, पालमपुर विधायक आशीष बुटेल, कसौली विधायक विनोद सुल्तानपुरी और भोरंज विधायक सुरेश कुमार शामिल हैं।

ऐसी जानकारी मिली है कि राहुल गांधी के कहने पर खड़गे ने यह बैठक बुलाई है। जिसमें सभी नेताओं से आमने-सामने बातचीत होगी। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, इसपर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

मुख्यमंत्री सुक्खू ने क्या कहा?

बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री सुक्खू ने पार्टी नेतृत्व को बताया है कि यदि इस पद के लिए किसी अनुसूचित जाति (एससी) नेता पर विचार किया जाना है, तो उनके चयन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

इसके अलावा, उन्होंने यह भी सलाह दी है कि अगर प्रदेश अध्यक्ष के लिए किसी कैबिनेट मंत्री का चयन किया जाता है, तो राज्य मंत्रिमंडल के विचारों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

काफी समय से चल रही चयन प्रक्रिया

अपनी प्राथमिकताओं के बारे में पूछे जाने पर सुक्खू ने कहा कि मेरी ओर से कोई नाम प्रस्तावित नहीं किया गया है। बता दें कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव विदित चौधरी और चेतन चौहान ने पिछले कुछ दिनों में कई बार हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल के साथ मिलकर राज्य के नेताओं, विधायकों और जमीनी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की है।

कई कांग्रेस नेता देरी के चलते निराश

ऐसा माना जा रहा है कि किसी एक उम्मीदवार पर आम सहमति न बन पाने के कारण यह प्रक्रिया लंबी खिंच गई है। देरी को लेकर पार्टी के भीतर भी आलोचना हो रही है।

कृषि मंत्री चंद्र कुमार चौधरी ने हाल ही में इस देरी पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य में कांग्रेस संगठन पंगु हो गया है। इसके अलावा, निवर्तमान अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा है कि लंबे समय से प्रदेश में कांग्रेस की निष्क्रियता पार्टी को नुकसान पहुंचा रही है।

उन्होंने आलाकमान से आग्रह किया है कि चयन प्रक्रिया में छह बार के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की विरासत का सम्मान किया जाए और नया अध्यक्ष ऐसा नेता हो जो सभी गुटों में व्यापक रूप से स्वीकार्य हो।

हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का पुनर्गठन पंचायत चुनावों और उसके बाद 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले हो रहा है। पार्टी के भीतर कई लोग इस आगामी नियुक्ति को राज्य इकाई में नई जान फूंकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मान रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

Congress leaders

Updated on:

07 Nov 2025 09:05 am

Published on:

07 Nov 2025 08:50 am

Hindi News / National News / 6 कांग्रेस नेताओं को अचानक बुलाया गया दिल्ली, मंत्री से लेकर विधायक तक शामिल, सामने आई बड़ी वजह

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Bihar Election: बुरे फंसे RJD विधायक भाई वीरेंद्र, मतदान केंद्र पर दारोगा को धमकी देना पड़ा महंगा, FIR दर्ज

पटना

बिहार में रिकार्ड वोटिंग से गदगद हुए तेजस्वी यादव, बोले- बदलाव की लहर दिखाई, 20 साल के अंधकार का होगा अंत

तेजस्वी यादव
पटना

बिहार चुनाव: रिकॉर्ड वोटिंग से मुख्य चुनाव आयुक्त हुए खुश, जानिए क्या बोले ज्ञानेश कुमार

Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar
पटना

Bihar Elections:अमित शाह पूर्णिया में करेंगे रोड शो, योगी की रक्सौल में रैली, चिराग का दावा NDA जीतेगा

पटना

OBC-EBC का गणित ही यहां जीत का फार्मूला, महागठबंधन की गांठ में औरंगाबाद

Tejashwi Yadav
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.