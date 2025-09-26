आकाशीय बिजली का कहर: 24 घंटे में छह लोगों ने गंवाई जान, कई घायल

Lightning in Jharkhand झारखंड में पिछले 24 घंटों में आकाशीय बिजली ने भारी तबाही मचाई, जिसमें छह लोगों की जान चली गई और कई अन्य घायल हो गए। विभिन्न जिलों में हुई वज्रपात की घटनाओं ने ग्रामीण इलाकों में दहशत फैला दी है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। रांची के मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों तक राज्य के कई हिस्सों में गर्जन के साथ बारिश और वज्रपात की संभावना जताई है। विभाग ने लोगों से खुले मैदानों, पेड़ों के नीचे और ऊंची जगहों पर न जाने की सलाह दी है।
पूर्वी सिंहभूम के बोड़ाम प्रखंड के नामशोल गांव में शुक्रवार दोपहर बारिश के बीच वज्रपात की चपेट में आए दो किसान, चक्रधर कुंभकार और प्रभास सिंह, की मौत हो गई। दोनों गोभी के खेत में काम कर रहे थे, जब अचानक मौसम खराब हुआ और बिजली गिरी। परिवारवाले उन्हें चिरुडीह नर्सिंग होम ले गए, लेकिन चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया।
बोकारो के नावाडीह क्षेत्र के छोटकी कुड़ी में शुक्रवार शाम वज्रपात में दो बच्चों, शनिचर किस्कू और चेतलाल किस्कू, की मौत हो गई। इस घटना में सूरजी देवी नामक एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई, जिनका इलाज चल रहा है।
पलामू के रामगढ़ थाना क्षेत्र के हुटार में गुरुवार शाम छह वर्षीय मनीता कुमारी की वज्रपात से मौत हो गई। वह अन्य बच्चों के साथ नीम के पेड़ के नीचे बारिश से बचने गई थी, तभी बिजली गिरी। एक अन्य बच्ची घायल हुई, जिसका बरवाडीह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है। धनबाद के टुंडी प्रखंड के कोलडीह गांव में गुरुवार को आठ वर्षीय पूजा कुमारी की वज्रपात से मौत हो गई, जबकि दस वर्षीय पूनम कुमारी घायल हो गई। पूनम को धनबाद के एसएनएमएमसीएच में भर्ती कराया गया है।
लातेहार जिले में शुक्रवार को वज्रपात की एक अन्य घटना में तीन बच्चे घायल हो गए। उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है।