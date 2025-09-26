आकाशीय बिजली का कहर: 24 घंटे में छह लोगों ने गंवाई जान, कई घायल

Lightning in Jharkhand झारखंड में पिछले 24 घंटों में आकाशीय बिजली ने भारी तबाही मचाई, जिसमें छह लोगों की जान चली गई और कई अन्य घायल हो गए। विभिन्न जिलों में हुई वज्रपात की घटनाओं ने ग्रामीण इलाकों में दहशत फैला दी है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। रांची के मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों तक राज्य के कई हिस्सों में गर्जन के साथ बारिश और वज्रपात की संभावना जताई है। विभाग ने लोगों से खुले मैदानों, पेड़ों के नीचे और ऊंची जगहों पर न जाने की सलाह दी है।