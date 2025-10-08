आंध्र प्रदेश के कोनासीमा में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, 6 लोगों की दर्दनाक मौत

Blast in Firecracker Factory: आंध्र प्रदेश के डॉ. बी. आर. अंबेडकर कोनासीमा ज़िले में बुधवार एक बड़ा हादसा हो गया। जिले में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। इस हादसें में छह मजदूर जिंदा जल गए और कई घायल हो गए। पुलिस ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि रायवरम मंडल के कोमारीपालेम गांव में लक्ष्मी गणपति पटाखा फैक्ट्री में आज दिन में भीषण आग लग गई। फैक्ट्री का शेड एक ज़बरदस्त विस्फोट के कारण ढह गया। पुलिस और दमकल विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुँचे और बचाव एवं राहत अभियान शुरू किया।