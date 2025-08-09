Odisha News: 60 साल के जीजा ने नाबालिग साली के साथ कर दिया गंदा काम, जब गर्भवति हुई तो मच गया बवाल

आरोपों के अनुसार, आरोपी सितंबर 2023 से पीड़िता के साथ यौन संबंध बना रहा था, जब वह सिर्फ़ 17 साल की थी। पीड़िता ने यह भी दावा किया कि फरवरी 2024 में, जब जेना को पता चला कि वह गर्भवती है, तो उसने पीड़िता पर गर्भपात कराने का दबाव डाला।