Snake Bite: शख्स को किंग कोबरा ने डसा, फिर हुआ चमत्कार और…

असम में सांप के काटने (Snake Bite) का मामला सामने आया है। एक शख्स को दुनिया के सबसे जहरीले किंग कोबरा (King Cobra) ने डस लिया। असम में किंग कोबरा के काटने का यह पहला मामला है। शख्स और उसके परिवार को लगा कि किंग कोबरा के काटने के बाद उसकी जान नहीं बचेगी क्योंकि किंग कोबरा के काटने के बाद लोगों की जान बचाना बहुत मुश्किल होता है। किंग कोबरा के जहर में न्यूरोटॉक्सिन होता है, जो इंसान की सांस की नली को प्रभावित करता है जिससे उसकी मौत हो जाती है।