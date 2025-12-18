18 दिसंबर 2025,

राष्ट्रीय

Snake Bite: शख्स को किंग कोबरा ने डसा, फिर हुआ चमत्कार और…

King Cobra Bite: असम में एक शख्स को किंग कोबरा ने डस लिया। इस जहरीले सांप के काटने के बाद भी शख्स की जान बच गई। क्या है पूरा मामला? आइए जानते हैं।

गुवाहाटी

image

Tanay Mishra

Dec 18, 2025

King Cobra

King Cobra

असम में सांप के काटने (Snake Bite) का मामला सामने आया है। एक शख्स को दुनिया के सबसे जहरीले किंग कोबरा (King Cobra) ने डस लिया। असम में किंग कोबरा के काटने का यह पहला मामला है। शख्स और उसके परिवार को लगा कि किंग कोबरा के काटने के बाद उसकी जान नहीं बचेगी क्योंकि किंग कोबरा के काटने के बाद लोगों की जान बचाना बहुत मुश्किल होता है। किंग कोबरा के जहर में न्यूरोटॉक्सिन होता है, जो इंसान की सांस की नली को प्रभावित करता है जिससे उसकी मौत हो जाती है।

चमत्कार से बची जान

किंग कोबरा के काटने के बाद पीड़ित को तुरंत ही नज़दीकी अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उसे एंटी-वेनम इंजेक्शन दिया और वेंटिलेशन सपोर्ट प्रदान किया। डॉक्टरों के बेहतरीन इलाज और चमत्कार की वजह से उसकी जान बच गई।

विदेशी दवा से हुआ इलाज

असम के प्रसिद्ध 'स्नेक डॉक्टर' डॉ. सुरजीत गिरी जैसे एक्सपर्ट्स की वजह से पीड़ित की जान बची। भारत में किंग कोबरा के लिए स्पेसिफिक एंटी-वेनम उपलब्ध नहीं है। इसी वजह से विदेशी-पॉलीवैलेंट एंटी-वेनम का इस्तेमाल किया गया, जो सफल रहा। डॉक्टर ने बताया कि पीड़ित को समय पर अस्पताल लाने और सही इलाज की वजह से ही उसकी जान बची। यह मामला स्नेकबाइट प्रबंधन में असम की स्वास्थ्य व्यवस्था की सफलता को दर्शाता है।

जागरूकता है बेहद ज़रूरी

किंग कोबरा या दूसरी किसी भी सांप के काटने से लोगों की चिंता बढ़ जाती है और उन्हें लगता है कि उनकी जान नहीं बचेगी। हालांकि ऐसे मामलों में जागरूकता बेहद ज़रूरी है। बचाव के लिए सांपों से दूरी बनाए रखना अहम है और किसी भी स्नेक बाइट पर तुरंत मेडिकल हेल्प मुहैया करानी चाहिए। पारंपरिक उपचार से बचना चाहिए, क्योंकि जहर तेज़ी से फैलता है।

Updated on:

18 Dec 2025 11:08 am

Published on:

18 Dec 2025 11:04 am

Snake Bite: शख्स को किंग कोबरा ने डसा, फिर हुआ चमत्कार और…

