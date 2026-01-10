Somnath Swabhiman Parv: 1000 साल की आस्था और 75 साल के पुनर्निर्माण का ऐतिहासिक संगम, पीएम मोदी करेंगे शौर्य यात्रा का नेतृत्व

इतिहासकार नरोतमभाई पलाण ने बताया कि सोमनाथ का प्रथम मंदिर लगभग 2000 वर्ष पुराना है। शुरुआत के 1000 सालों तक यह मंदिर अत्यंत समृद्ध और अटूट रहा, जिसकी ख्याति सुनकर गजनवी ने आक्रमण किया था। जब-जब इस मंदिर को तोड़ा गया, तब-तब प्रजा और राजाओं ने मिलकर उसे फिर से खड़ा किया। मंदिर का मौजूदा स्वरूप आठवीं बार का पुनर्निर्माण है। मंदिर के नवनिर्माण के लिए पहला योगदान पोरबंदर ने दिया था। पोरबंदर के विख्यात शेठ नानजी कालिदास मेहता ने उस जमाने में मंदिर निर्माण के लिए 1 लाख रुपए का पहला दान दिया था।