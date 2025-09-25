लद्दाख में Gen-G को भड़काने वाले हैं सोनम वांगचुक, मोदी सरकार बोली- नेपाल की बात कह लोगों को उकसाया

गुप्ता ने कहा कि हम जानते हैं कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। यहां तक कि भूख हड़ताल भी लोकतांत्रिक परंपराओं का हिस्सा है। लेकिन पिछले एक-दो दिनों में हमने जो देखा है कि लोगों को भड़काया जा रहा है, नेपाल और बांग्लादेश से तुलना की जा रही है, निजी कार्यालयों और घरों में आग लगाने की कोशिश की जा रही है, पथराव किया जा रहा है। यह लद्दाख की परंपरा नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ निजी स्वार्थ के लिए इलाके को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। इस हिंसा के पीछे जो भी लोग हैं। उनकी पहचान की जाएगी और उन्हें जवाबदेह ठहराया जाएगा। उन्होंने युवाओं से संयम बरतने की अपील की।