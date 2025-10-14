‘राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हैं सोनम वांगचुक…’NSA हिरासत पर सुप्रीम कोर्ट में बोला लेह प्रशासन

Sonam Wangchuk Detention: लद्दाख के मशहूर पर्यावरण कार्यकर्ता (NSA Ladakh Activist) सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत गिरफ्तार करने का पूरी दुनिया में चर्चित मामला अब सुप्रीम कोर्ट (Leh Supreme Court Plea)पहुंच गया है। लेह प्रशासन ने कोर्ट को हलफनामा देकर कहा है कि वांगचुक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा (National Security Threat) पैदा कर रहे थे। उनकी पत्नी गीतांजलि अंगमो ने वांगचुक की हिरासत (Sonam Wangchuk Detention) को चुनौती दी है, लेकिन प्रशासन ने सभी प्रक्रियाओं का पालन होने का दावा किया। यह विवाद लद्दाख में छठी अनुसूची बहाल करने की मांग से जुड़ा हुआ है। ध्यान रहे कि सोनम वांगचुक (Sonam Wangchuk Case) को 26 सितंबर को लेह में NSA के तहत हिरासत में लिया गया था। बाद में उन्हें राजस्थान की जोधपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया। लेह के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (DM) ने हलफनामे में लिखा कि वांगचुक राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और जरूरी सेवाओं के लिए नुकसानदेह गतिविधियों में लिप्त थे। DM ने कहा कि उन्होंने सामग्री की जांच के बाद व्यक्तिगत संतुष्टि से यह फैसला लिया। वांगचुक लद्दाख में पर्यावरण और स्थानीय अधिकारों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन प्रशासन का कहना है कि उनकी हरकतें देश के हितों के खिलाफ थीं।