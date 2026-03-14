सोनम वांगचुक 170 दिन बाद जेल से होंगे रिहा, केंद्र सरकार ने तत्काल प्रभाव से हिरासत रद्द करते हुए NSA केस हटाया

सरकार ने सोनम की गिरफ्तारी को उस समय की कानून व्यवस्था को बनाए रखने के तहत उठाया गया आवश्यक कदम बताया था। जिसके बाद अब लगभग साढ़े पांच महीनों बाद केंद्र सरकार ने सोनम की NSA हिरासत को रद्द करने का निर्णय लिया है। सरकार ने बताया कि सोनम राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत निर्धारित हिरासत अवधि का लगभग आधा समय पहले ही पूरा कर चुके हैं। सरकार ने सोनम की हिरासत रद्द करने को लेकर बयान जारी करते हुए कहा है कि सरकार लद्दाख में शांती, स्थिरता और आपसी विश्वास का माहौल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि सभी पक्षों के साथ सार्थक बातचीत संभव हो सके।