‘पाकिस्तान लिंक’ के आरोप पर सोनम वांगचुक की पत्नी ने तोड़ी चुप्पी, बोली- हां हम गए थे पाक, लेकिन…

एक समाचार एजेंसी से बात करते हुए उनकी पत्नी ने लद्दाख यूटी पुलिस प्रमुख एसडी सिंह जामवाल के बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की कि वांगचुक की पाकिस्तान से उनके संबंधों की जांच की जा रही है, जिसमें मीडिया समूह डॉन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के लिए पड़ोसी देश की यात्रा भी शामिल है। अंगमो ने कहा कि पाकिस्तान यात्रा पूरी तरह से पेशेवर और जलवायु-केंद्रित थी। उन्होंने आगे कहा कि वांगचुक की सभी विदेश यात्राएं प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों और संस्थानों के निमंत्रण पर हुई थीं। गीतांजलि ने बताया कि हमने संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में भाग लिया था और यह जलवायु परिवर्तन पर था।