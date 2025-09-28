Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘पाकिस्तान लिंक’ के आरोप पर सोनम वांगचुक की पत्नी ने तोड़ी चुप्पी, बोली- हां हम गए थे पाक, लेकिन…

Sonam Wangchuk: सोनम वांगचुक की पत्नी और साथी कार्यकर्ता गीतांजलि आंगमो ने कहा कि सीआरपीएफ की कार्रवाई ने 24 सितंबर को राज्य के दर्जे के विरोध प्रदर्शन को हिंसक बना दिया।

2 min read

भारत

image

Shaitan Prajapat

Sep 28, 2025

Sonam Wangchuk

सोनम वांगचुक (फोटो-IANS)

Sonam Wangchuk: जेल में बंद कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो ने लेह में राज्य के दर्जे के विरोध में हिंसक प्रदर्शन के लिए सुरक्षा बलों को जिम्मेदार ठहराया है। इसके साथ ही उन्होंने उन आरोपों पर पलटवार किया है कि उनके पाकिस्तान से संबंध हैं या उन्होंने अपने संगठनों के माध्यम से धन का गबन किया है। इस पर गीतांजलि की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है।

हिंसा के लिए CRPF जिम्मेदार: गीतांजलि अंगमो

गीतांजलि ने कहा कि उनके पति सोनम सालों से 'सर्वाधिक गांधीवादी तरीके' से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 24 सितंबर को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की कार्रवाई के कारण स्थिति बिगड़ गई, जिसके परिणामस्वरूप चार लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने कहा है कि उन्होंने आत्मरक्षा में कार्रवाई की, जब भीड़ हिंसक हो गई और सत्तारूढ़ भाजपा के स्थानीय कार्यालय में आग लगा दी गई।

हिरासत के बाद वांगचुक से नहीं हुई बात

हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लर्निंग (HIAL) की सह-संस्थापक अंगमो ने कहा कि वह अपने पति की नजरबंदी के बाद से उनसे बात नहीं कर पा रही हैं। उन्होंने कहा कि वांगचुक को शुक्रवार को कड़े राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत हिरासत में लिए जाने के बाद से उन्हें नजरबंदी के आदेश नहीं दिखाए गए हैं। यह घटना लद्दाख को छठी अनुसूची का दर्जा देने और राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर चल रहे प्रदर्शनों के हिंसक होने के दो दिन बाद हुई थी।

हम जलवायु सम्मेलन के लिए पाकिस्तान गए थे

एक समाचार एजेंसी से बात करते हुए उनकी पत्नी ने लद्दाख यूटी पुलिस प्रमुख एसडी सिंह जामवाल के बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की कि वांगचुक की पाकिस्तान से उनके संबंधों की जांच की जा रही है, जिसमें मीडिया समूह डॉन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के लिए पड़ोसी देश की यात्रा भी शामिल है। अंगमो ने कहा कि पाकिस्तान यात्रा पूरी तरह से पेशेवर और जलवायु-केंद्रित थी। उन्होंने आगे कहा कि वांगचुक की सभी विदेश यात्राएं प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों और संस्थानों के निमंत्रण पर हुई थीं। गीतांजलि ने बताया कि हमने संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में भाग लिया था और यह जलवायु परिवर्तन पर था।

मंच पर की पीएम मोदी की तारीफ

सोनम वांगचुक की पत्नी ने कहा कि हिमालय की चोटी पर स्थित ग्लेशियर यह नहीं देखेगा कि वह पाकिस्तान में बह रहा है या भारत में। उन्होंने कहा कि मैं वहां जलवायु परिवर्तन में महिलाओं की भूमिका पर एक शोधपत्र प्रस्तुत करने के लिए भी गई थी। उन्होंने आगे कहा कि वास्तव में, उन्होंने (वांगचुक) कार्यक्रम में मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की थी।

ये भी पढ़ें

Leh violence: 6 फरवरी को इस्लामाबाद गए थे सोनम वांगचुक, अब उठ रहे सवाल
राष्ट्रीय

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

28 Sept 2025 06:00 pm

Hindi News / National News / ‘पाकिस्तान लिंक’ के आरोप पर सोनम वांगचुक की पत्नी ने तोड़ी चुप्पी, बोली- हां हम गए थे पाक, लेकिन…

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

चैतन्यानंद सरस्वती को कोर्ट में किया पेश, 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा

राष्ट्रीय

IRCTC ने शुरू की स्पेशल ट्रेनों की बुकिंग, 3 नए रूट पर ट्रेनें, जानें टाइमिंग्स और स्टॉपेज

IRCTC New Train
राष्ट्रीय

बिहार चुनाव से पहले जीतन राम मांझी का बड़ा बयान: बताया- NDA में कब होगा सीटों का बंटवारा

Jitan Ram Manjhi
राष्ट्रीय

‘लद्दाख पर किया जा रहा हमला’, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने BJP-RSS पर साधा निशाना

राष्ट्रीय

PM Modi की राजस्थान रैली में तकनीकी खराबी के बाद नौकरशाहों में खलबली, आईएएस अधिकारी को हटाने का प्रशासनिक फैसला

PM Modi Banswara Visit
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.