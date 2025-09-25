Leh violence: 6 फरवरी को इस्लामाबाद गए थे सोनम वांगचुक, अब उठ रहे सवाल

Laddakh Violence: लद्दाख में पूर्ण राज्य का दर्जा और संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर चल रहा शांतिपूर्ण प्रदर्शन बीते बुधवार को हिंसक हो गया। लेह शहर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई और 50 से अधिक लोग घायल हुए, जिनमें से 22 पुलिसकर्मी शामिल हैं। कुछ रिपोर्टों में घायलों की संख्या 80 से अधिक बताई गई है।