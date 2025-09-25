Leh violence: 6 फरवरी को इस्लामाबाद गए थे सोनम वांगचुक, अब उठ रहे सवाल

Laddakh Violence: लद्दाख में पूर्ण राज्य का दर्जा और संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर चल रहा शांतिपूर्ण प्रदर्शन बीते बुधवार को हिंसक हो गया। लेह शहर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई और 50 से अधिक लोग घायल हुए, जिनमें से 22 पुलिसकर्मी शामिल हैं। कुछ रिपोर्टों में घायलों की संख्या 80 से अधिक बताई गई है।
हिंसा के दौरान लेह में स्थित बीजेपी कार्यालय और एक CRPF वाहन को आग लगा दी गई। लेह जिले में कर्फ्यू लगा दिया गया है और चार या अधिक लोगों के जमावड़े पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालात तनावपूर्ण है। अब लेह हिंसा के आरोपों से घिरे सोनम वांगचुक के 6 फरवरी के इस्लामाबाद दौरे को लेकर सवाल उठाए जाने लगे हैं।
पर्यावरणविद सोनम वांगचुक 6 फरवरी 2025 को इस्लामाबाद गए थे। उन्होंने ब्रेथ पाकिस्तान क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था। डॉन मीडिया की ओर से आयोजित ग्लेशियल मेल्ट: अ सस्टेनेबल स्ट्रैटेजी फॉर द वॉटर टावर्स ऑफ साउथ एशिया विषय पर अपनी बात रखी थी। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान में पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी।
वांगचुक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा था कि हां मैं इस्लामाबाद में हूं। मैंने मिशन लाइफ को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ भी की। वांगचुक ने कहा कि जल और वायु प्रदूषण और उत्सर्जन की कोई सीमा नहीं होती। हमारे प्रयासों की भी सीमा नहीं होनी चाहिए और अच्छे प्रयासो की सराहा की जानी चाहिए।
गृह मंत्रालय ने सोनम वांगचुक को लेह हिंसा का आरोपी बताया है। मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, वांगचुक ने प्रदर्शन के दौरान अरब स्प्रिंग, बांग्लादेश और नेपाल के जेन-जी आंदोलन का जिक्र कर युवाओं को भड़काया।
हिंसा पर लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता का भी बयान सामने आया है। उन्होंने चेतावनी दी कि केंद्रशासित प्रदेश में शांति भंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लोकतांत्रिक विरोध और संवाद लोगों का अधिकार है, लेकिन आगजनी, पथराव और सार्वजनिक व निजी संपत्ति पर हमले कभी भी उचित नहीं ठहराए जा सकते।
लेह में हिंसा होने पर प्रदर्शनकारियों से सोनम वांगचुक ने संयम बरतने की अपील की थी। वांगचुक ने कहा कि हम बीते 5 साल से शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लद्दाख के युवाओं को बेवकूफी नहीं करनी चाहिए।