सोनिया गांधी को 79वां जन्मदिन आज, पीएम मोदी समते इन नेताओं ने दी बधाई

तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी अपने एक्स अकाउंट पर सोनिया के साथ एक तस्वीर शेयर करते हुए उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है। रेड्डी ने अपने पोस्ट में सोनिया को अम्मा कहते हुए संबोधित किया। रेड्डी ने लिखा, आज, हम अपनी महान नेता सोनिया गांधी का जन्मदिन मना रहे हैं। उनका सबसे बड़ा योगदान यह रहा कि उन्होंने दशकों के संघर्ष के बाद तेलंगाना को अलग राज्य का दर्जा सुनिश्चित करवाया। उन्हें तेलंगाना की सफलता का मूल स्रोत माना जाता है। रेड्डी ने आगे लिखा, जन्मदिन मुबारक सोनिया अम्मा। आप हमें आशीर्वाद और मार्गदर्शन देती रहें ताकि हम तेलंगाना के लोगों की हर दिन, हर तरह से बेहतर सेवा कर सकें।