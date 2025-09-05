पहले लॉकडाउन,अब पंजाब बाढ़ प्रभावितों के मसीहा सोनू सूद क्या कश्मीर और हिमाचल में भी मदद करेंगे ?

Sonu Sood flood relief help: पंजाब के बाढ़ प्रभावितों के लिए एक उम्मीद अभिनेता सोनू सूद ने पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद (Sonu Sood flood relief) करने का बड़ा अभियान चलाया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि जो भी इस विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित हुआ है, वह अकेला नहीं है। वे हर जरूरतमंद तक मदद पहुंचाने का वादा करते हैं। उनका कहना है, “पंजाब मेरी आत्मा है, मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा।” यह संदेश पंजाब के लोगों के लिए बड़ी उम्मीद(Punjab flood help) लेकर आया है। सोनू सूद (Sonu Sood) की टीम बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री पहुंचा रही है। खाने-पीने, साफ पानी, कपड़े और मेडिकल सपोर्ट जैसे आवश्यक सामान गरीब और जरूरतमंदों तक पहुंचा रहे हैं। वे (Sonu Sood flood relief help)प्रभावित परिवारों के साथ लगातार संपर्क में हैं और हर संभव सहायता देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने स्वयं कहा है कि यह मदद नहीं, बल्कि एक वादा है।