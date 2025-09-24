Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप मामला, आज सोनू सूद से होगी पूछताछ, एक दिन पहले ईडी के सामने पेश हुए थे युवराज सिंह

अवैध सट्टेबाजी ऐप 1xBet मामले में आज ईडी सोनू सूद से पूछताछ करेगी। युवराज सिंह से पहले ही कई घंटों तक पूछताछ हो चुकी है। इस मामले में कई बॉलीवुड और क्रिकेट सितारों से ईडी पूछताछ कर रही है, जिसमें शिखर धवन और सुरेश रैना भी शामिल हैं। ये मामला 5000 करोड़ के हवाला रैकेट से भी जुड़ा है।

भारत

Mukul Kumar

Sep 24, 2025

बॉलीवुड सुपरस्टार सोनू सूद। (फोटो- IANS)

अवैध सट्टेबाजी ऐप मामले में आज ईडी बॉलीवुड सुपरस्टार सोनू सूद से पूछताछ कर सकती है। एक दिन पहले 1xBet अवैध सट्टेबाजी ऐप मामले में पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह प्रवर्तन निदेशायल (ईडी) के सामने पेश हुए थे। उनसे कई घंटों तक पूछताछ चली थी। इस दौरान, उन्होंने कंपनी के प्रचार में अपनी भूमिका को लेकर विस्तार से जवाब दिया।

युवराज सिंह दोपहर के समय अपने वकील के साथ ईडी के दिल्ली कार्यालय में उपस्थित हुए और कुछ घंटों बाद चले गए। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी भी सामने आई है कि इस मामले में अभिनेत्री अन्वेषी जैन से भी पूछताछ हुई।

दोनों हस्तियों से व्यक्तिगत जानकारी और आधार-पैन जैसे दस्तावेज साझा करने को कहा गया है। अवैध सट्टेबाजी ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब तक ईडी देश के कई हस्तियों से पूछताछ कर चुकी है।

ऐप के प्रचार को लेकर हस्तियों से चल रही पूछताछ

ज्यादातर सेलिब्रिटी को उनके द्वारा ऐप के प्रचार को लेकर ईडी द्वारा तलब किया गया है। बता दें कि यूएई से यह जुआ प्लेटफॉर्म संचालित होता है।

कंपनी के एक संस्थापक ने कुछ दिनों पहले एक भव्य रिसेप्शन पार्टी दी थी, जिसके बाद से कंपनी पर ईडी की निगाह टेढ़ी हुई। उसने 1xBet की तहकीकात शुरू कर दी।

जांच में यूएई और पाकिस्तान में चल रहे 5,000 करोड़ रुपये के हवाला रैकेट का भी पर्दाफाश हुआ। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूर्व क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा सोमवार को ईडी के सामने पेश हुए थे।

धवन से भी पूछताछ कर चुकी है ईडी

पूर्व भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन से भी मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में ईडी की पूछताछ हुई। अधिकारी ने बताया कि टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज को 1xBet नामक ऐप के साथ उनके विज्ञापन अनुबंध पर स्पष्टता प्राप्त करने के लिए जांच एजेंसी ने तलब किया था।

दिल्ली में ईडी अधिकारियों के सामने पेश होने के बाद धवन से घंटों पूछताछ की गई। धवन के अलावा, पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना से भी हाल ही में इस मामले को लेकर ईडी ने पूछताछ की थी।

क्या है मामला?

1xBet पर ऑनलाइन बेटिंग के जाल में लाखों लोगों को फंसाने का आरोप है। ईडी का मानना है कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए करोड़ों रुपये की ठगी और टैक्स चोरी की गई है। इस प्लेटफॉर्म ने कथित तौर पर कई क्रिकेटरों और बॉलीवुड सितारों को अपने प्रचार के लिए इस्तेमाल किया है।

ईडी यह पता लगाना चाहती है कि इस कंपनी ने इन लोगों से कैसे संपर्क किया और उन्हें भुगतान किस तरह से किया गया। एजेंसी यह भी जानना चाहती है कि क्या इन हस्तियों को पता था कि भारत में ऑनलाइन बेटिंग और गेमिंग गैरकानूनी हैं।

