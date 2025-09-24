ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप मामला, आज सोनू सूद से होगी पूछताछ, एक दिन पहले ईडी के सामने पेश हुए थे युवराज सिंह

अवैध सट्टेबाजी ऐप मामले में आज ईडी बॉलीवुड सुपरस्टार सोनू सूद से पूछताछ कर सकती है। एक दिन पहले 1xBet अवैध सट्टेबाजी ऐप मामले में पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह प्रवर्तन निदेशायल (ईडी) के सामने पेश हुए थे। उनसे कई घंटों तक पूछताछ चली थी। इस दौरान, उन्होंने कंपनी के प्रचार में अपनी भूमिका को लेकर विस्तार से जवाब दिया।