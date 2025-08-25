इस देश में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, अबतक 1,149 लोगों की मौत

इस भीषण गर्मी का असर मानव जीवन पर भी पड़ा है। सरकार की दैनिक मृत्यु निगरानी प्रणाली के अनुसार, इस साल गर्मी की वजह से 1,149 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा, गर्मी ने जंगल की आग को भड़काने में भी बड़ी भूमिका निभाई है। यूरोपीय वन अग्नि सूचना प्रणाली के आंकड़ों के मुताबिक, इस साल अगस्त में 406,100 हेक्टेयर जमीन जल चुकी है, जो सिंगापुर के आकार से लगभग 5.5 गुना ज्यादा है। इस आग में चार लोगों की जान गई और 30,000 से अधिक लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े। हालांकि, ज्यादातर लोग अब अपने घरों को लौट चुके हैं, लेकिन रविवार तक कई इलाकों में आग अब भी सुलग रही थी।