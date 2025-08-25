Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

इस देश में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, अबतक 1,149 लोगों की मौत

स्पेन में भीषण गर्मी से 1,149 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा, गर्मी से जंगल में आग लगने की वजह से अगस्त में 406,100 हेक्टेयर जमीन जल चुकी है।

भारत

Devika Chatraj

Aug 25, 2025

Spain Heatwave
स्पेन में भीषण गर्मी से 1,149 लोगों की मौत (washingtonpost)

स्पेन इस साल अगस्त में अब तक की सबसे भीषण गर्मी की चपेट में है। स्पेन की राष्ट्रीय मौसम एजेंसी (एईएमईटी) के अनुसार, यह अगस्त न केवल तापमान के मामले में, बल्कि इसके प्रभावों के लिहाज से भी ऐतिहासिक रूप से सबसे गर्म रहा। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक, 3 से 18 अगस्त के बीच देश का औसत तापमान सामान्य से 4.6 डिग्री सेल्सियस अधिक था, जिसने जुलाई 2022 के 4.5 डिग्री सेल्सियस के रिकॉर्ड को तोड़ दिया।

1950 के बाद सबसे गर्म दिन

एईएमईटी ने बताया कि 8 से 17 अगस्त तक लगातार 10 दिन 1950 के बाद से सबसे गर्म रहे। वहीं, अगस्त के पहले 20 दिन 1961 के बाद से इस अवधि के सबसे गर्म दिन साबित हुए। खासकर 11, 16 और 17 अगस्त को तापमान इतना अधिक था कि ये दिन 1941 के बाद से स्पेन के 10 सबसे गर्म दिनों में शामिल हो गए।

अबतक आई 77 हीटवेव

1975 से तापमान का रिकॉर्ड शुरू होने के बाद से स्पेन में 77 हीटवेव आ चुकी हैं। इनमें से 6 बार तापमान औसत से 4 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा, और खास बात यह है कि इनमें से 5 हीटवेव 2019 के बाद आई हैं। यह दर्शाता है कि गर्मी की लहरें अब पहले से कहीं ज्यादा लंबी और तीव्र हो रही हैं।

भीषण गर्मी से 1,149 मौतें

इस भीषण गर्मी का असर मानव जीवन पर भी पड़ा है। सरकार की दैनिक मृत्यु निगरानी प्रणाली के अनुसार, इस साल गर्मी की वजह से 1,149 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा, गर्मी ने जंगल की आग को भड़काने में भी बड़ी भूमिका निभाई है। यूरोपीय वन अग्नि सूचना प्रणाली के आंकड़ों के मुताबिक, इस साल अगस्त में 406,100 हेक्टेयर जमीन जल चुकी है, जो सिंगापुर के आकार से लगभग 5.5 गुना ज्यादा है। इस आग में चार लोगों की जान गई और 30,000 से अधिक लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े। हालांकि, ज्यादातर लोग अब अपने घरों को लौट चुके हैं, लेकिन रविवार तक कई इलाकों में आग अब भी सुलग रही थी।

वैश्विक कार्रवाई की अपील

22 अगस्त को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) ने बढ़ती गर्मी से होने वाले स्वास्थ्य खतरों से बचाने के लिए वैश्विक स्तर पर कार्रवाई की अपील की। दोनों संगठनों ने खासतौर पर कामकाजी लोगों के लिए सुरक्षा उपायों पर जोर दिया।

Published on:

25 Aug 2025 04:45 pm

Hindi News / National News / इस देश में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, अबतक 1,149 लोगों की मौत

