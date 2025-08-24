Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

संसद भवन के पास एक पेड़ को SPG ने बताया खतरा, हटा कर दूसरी जगह लगाया जाएगा, CPWD ने दी 57000 रुपये की सिक्योरिटी

प्रधानमंत्री की सुरक्षा का जिम्मा SPG के पास है। अब एसपीजी ने एक पेड़ को सुरक्षा की दृष्टि से बाधा के रूप में चिन्हित किया है। इसके बाद पेड़ को हटाने की कवायद शुरू हो गई है।

भारत

Pushpankar Piyush

Aug 24, 2025

प्रतिकात्मक तस्वीर (फोटो-IANS)

SPG: नए संसद भवन में खड़ा एक पेड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की सुरक्षा में आड़े आ रहा है। इसके कारण पेड़ को दूसरी जगह शिफ्ट करने की बात सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर गज द्वार के जरिए संसद में प्रवेश करते हैं। यहीं पर खड़े एक पेड़ को SPG ने सुरक्षा की दृष्टि से बाधा के रूप में चिन्हित किया गया है। इसे जल्द ही कॉम्पलेक्स के भीतर दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा।

PTI के अनुसार, इस पेड़ को हटाने के फैसले में कई एजेंसियां शामिल हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी), इसे लागू करने वाली केंद्र सरकार की प्राथमिक निर्माण एजेंसी केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी), और दिल्ली वन विभाग की मंजूरी मिलने के बाद इसे हटाया जाएगा।

दरअसल, कुछ समय पहले SPG ने पूर्ण विकसित तबेबुइया अर्जेन्टिया वृक्ष को वीवीआईपी मार्ग में संभावित बाधा के रूप में चिन्हित किया था। इसके बाद इसे हटाने को लेकर काम शुरू कर दिया गया है। इस मामले को लेकर एक अधिकारी ने कहा कि अभी मानसून सत्र समाप्त हुआ है। इसलिए पेड़ को अगले सप्ताह कहीं और लगाने की संभावना है। उन्होंने कहा कि पेड़ के लिए प्रेरणा स्थल को चिन्हित किया गया है। जहां राष्ट्रीय प्रतीकों और स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियां स्थापित हैं।

पेड़ हटाने के लिए जमा किए 57 हजार रुपए

केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) ने पेड़ हटाने के लिए अनुमति के लिए आवेदन किया और दिल्ली वन विभाग में 57,000 रुपये की सुरक्षा राशि जमा कर दी। दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 9 के तहत इसे प्रत्यारोपित करने की अनुमति दी गई है। विभाग ने कहा है कि यह एकमात्र ऐसा पेड़ है। जिसे प्रत्यारोपित करने की अनुमति दी गई है।

शुक्रवार को संसद की सुरक्षा में हुई थी चूक

बीते शुक्रवार को संसद की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया था। एक संदिग्ध शख्स दीवार लांघकर गरुड़ द्वार तक पहुंच गया। वह रेलभवन की तरफ से पेड़ पर चढ़कर दीवार पर चढ़ा था। इस दौरान सुरक्षाकर्मियों की उस पर नजर पड़ी। उन्होंने फौरन उसे दबोच लिया। सुरक्षाकर्मियों ने आरोपी युवक को हिरासत में लिया। बीते साल भी एक युवक संसद की सुरक्षा में सेंधमारी करते हुए अंदर घुस गया था।

Published on:

24 Aug 2025 11:20 am

Hindi News / National News / संसद भवन के पास एक पेड़ को SPG ने बताया खतरा, हटा कर दूसरी जगह लगाया जाएगा, CPWD ने दी 57000 रुपये की सिक्योरिटी

