संसद भवन के पास एक पेड़ को SPG ने बताया खतरा, हटा कर दूसरी जगह लगाया जाएगा, CPWD ने दी 57000 रुपये की सिक्योरिटी

दरअसल, कुछ समय पहले SPG ने पूर्ण विकसित तबेबुइया अर्जेन्टिया वृक्ष को वीवीआईपी मार्ग में संभावित बाधा के रूप में चिन्हित किया था। इसके बाद इसे हटाने को लेकर काम शुरू कर दिया गया है। इस मामले को लेकर एक अधिकारी ने कहा कि अभी मानसून सत्र समाप्त हुआ है। इसलिए पेड़ को अगले सप्ताह कहीं और लगाने की संभावना है। उन्होंने कहा कि पेड़ के लिए प्रेरणा स्थल को चिन्हित किया गया है। जहां राष्ट्रीय प्रतीकों और स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियां स्थापित हैं।