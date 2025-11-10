मुंबई से कोलकाता जा रही स्पाइसजेट की फ्लाइट का बीच रास्ते में हो गया इंजन फेल, बाल-बाल बचे यात्री

स्पाइसजेट की फ्लाइट। (Photo: IANS/File)
मुंबई से कोलकाता जा रही स्पाइसजेट की फ्लाइट के एक इंजन में अचानक खराबी आ गई। कोलकाता हवाई अड्डे के अधिकारियों ने बताया कि इंजन में खराबी आने के बाद फ्लाइट संख्या SG670 की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी।
अधिकारियों ने यह भी बताया कि फ्लाइट रविवार देर रात सुरक्षित रूप से लैंड कर गई। सभी यात्री सुरक्षित हैं। बता दें कि 7 नवंबर को, एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइसजेट सहित कई एयरलाइनों ने दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान संचालन में परेशानी के बाद संभावित देरी के बारे में यात्रियों को सचेत करते हुए एडवाइजरी जारी की थी।
दिल्ली हवाई अड्डे के अनुसार, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में तकनीकी खराबी के कारण कम से कम 100 उड़ानें लेट हुईं। यात्रियों को हवाई अड्डे के लिए रवाना होने से पहले फ्लाइट की स्थिति की जानकारी लेने की सलाह दी गई। एयरलाइनों ने आश्वासन दिया कि उनके कर्मचारी यात्रियों की असुविधा को कम करने में उनकी सहायता कर रहे हैं।
स्पाइसजेट ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा- दिल्ली में एटीसी (एयर ट्रैफिक कंट्रोल) की भीड़भाड़ के कारण, सभी प्रस्थान/आगमन और उनसे जुड़ी उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं। यात्रियों से अनुरोध है कि वे spicejet.com के माध्यम से अपनी उड़ान की स्थिति पर नजर रखें।
इस बीच, स्पाइसजेट के एक प्रवक्ता के अनुसार, 12 सितंबर को गुजरात के कांडला हवाई अड्डे से मुंबई जाने वाली स्पाइसजेट की एक उड़ान को छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (सीएसएमआईए) पर आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी, क्योंकि उड़ान के बाद रनवे पर एक बाहरी पहिया पाया गया था।
स्पाइसजेट क्यू400 विमान में तकनीकी खराबी की सूचना मिली थी, जिसके बाद एहतियात के तौर पर हवाई अड्डे पर पूर्ण आपातकाल घोषित कर दिया गया। विमान दोपहर 3:51 बजे रनवे 27 पर सुरक्षित रूप से उतरा और सभी यात्री-चालक दल सुरक्षित थे।
