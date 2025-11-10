मुंबई से कोलकाता जा रही स्पाइसजेट की फ्लाइट का बीच रास्ते में हो गया इंजन फेल, बाल-बाल बचे यात्री

अधिकारियों ने यह भी बताया कि फ्लाइट रविवार देर रात सुरक्षित रूप से लैंड कर गई। सभी यात्री सुरक्षित हैं। बता दें कि 7 नवंबर को, एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइसजेट सहित कई एयरलाइनों ने दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान संचालन में परेशानी के बाद संभावित देरी के बारे में यात्रियों को सचेत करते हुए एडवाइजरी जारी की थी।