ईसा मसीह: इस्लाम में सम्मान, ईसाइयत में आस्था; फिर भी मुसलमान क्यों नहीं मनाते Christmas ?

Jesus christ in Islam vs Christianity : वो फिलीस्तीन की गलियों का मुसाफिर शहजादा, जिसका लहजा था शकर, जिसका था पैगाम सादा। कांटों के ताज ने जिसकी दी चमक को जबां, वो जो सूली पे भी देता रहा हक की अजां। जी हां! दुनिया भर में दिसंबर का महीना आते ही हर तरफ क्रिसमस की चर्चा शुरू हो जाती है। ईसाई समुदाय यह त्योहार ईसा मसीह (जीसस क्राइस्ट) के जन्मदिन के रूप में मनाता है। दिलचस्प बात यह है कि ईसा मसीह केवल ईसाइयों के लिए ही नहीं, बल्कि मुसलमानों के लिए भी बहुत सम्मानित व आदरणीय हैं। कुरान में उनका बार-बार सम्मान के साथ उल्लेख आया है। अब सवाल यह है कि इसके बावजूद, दुनिया भर के मुसलमान क्रिसमस के उत्सव से दूरी बना कर क्यों रखते हैं। मुसलमान उन्हें पैगंबर मानते हैं और ईसाइयों की नजर में वे ईश्वर के पुत्र हैं। आइए, धार्मिक ग्रंथों और प्रामाणिक तथ्यों के आईने में इस विरोधाभास को समझते हैं।