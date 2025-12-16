अब ममता संभालेगी खेल मंत्रालय, मेसी के कार्यक्रम में हंगामा होने पर अरूप बिस्वास ने दिया था इस्तीफा

स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी की भारत यात्रा पश्चिम बंगाल की सरकार के लिए विवादों का कारण बन गई है। हाल ही में फुटबॉलर मेसी कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में अपनी मूर्ति का अनावरण करने गए थे। इस दौरान पूरे समय मेसी मंत्रियों और कलाकारों से घिरे रहे। इस कारण दर्शक, जो महंगे-महंगे टिकट खरीद कर मेसी को देखने आए थे, लेकिन मेसी के आसपास भीड़ होने के कारण नहीं देख पाए, उनमें नाराजगी फैल गई और वे कुर्सियां फेंकने लगे। साथ ही उन्होंने, लगाए गए, बैनर और होर्डिंग को भी नुकसान पहुंचाया था। इस विवाद के बढ़ जाने के बाद खेल मंत्री पर एक्शन लिया गया।