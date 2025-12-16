16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

अब ममता संभालेगी खेल मंत्रालय, मेसी के कार्यक्रम में हंगामा होने पर अरूप बिस्वास ने दिया था इस्तीफा

Sports Minister Arup Biswas Resignation: कोलकाता स्टेडियम में हुए हंगामे के बाद ममता बनर्जी ने मंत्री अरूप बिस्वास पर एक्शन लिया है। कोलकाता स्टेडियम में दर्शकों ने फुटबॉल प्लेयर मेसी को देखने के लिए हंगामा किया था।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Kuldeep Sharma

Dec 16, 2025

Arup Biswas resignation

ममता बनर्जी ने हंगामे के बाद लिया बड़ा एक्शन (Photo-IANS)

Messi Event Mismanagement: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल के खेल मंत्री पर बड़ा एक्शन लिया है। उन्होंने खेल मंत्री अरूप बिस्वास के द्वारा मंत्री पद से दिए इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। बताया जा रहा है कि मंत्री अरूप बिस्वास पर यह एक्शन कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में मचे हंगामे के बाद लिया गया। बता दें कि लियोनेल मेसी के कोलकाता स्टेडियम में आने के बाद दर्शक उनको देख नहीं पाए थे। इसके बाद दर्शकों ने हंगामा करना शुरू कर दिया था और स्टेडियम अव्यवस्थाओं का उदाहरण बन गया था।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद संभालेगी पद

खेल मंत्री अरूप बिस्वास के इस्तीफा देने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब खुद खेल मंत्रालय देखेंगी। मंत्री बिस्वास ने मंगलवार को खेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक पत्र लिखकर कहा था कि लियोनेल मेसी के कार्यक्रम के दौरान हुई गड़बड़ियों और अव्यवस्थाओं की जांच चल रही है। जांच निष्पक्ष रूप से हो सके इसलिए मैं अपने विभाग से अलग हो रहा हूं।

कोलकाता स्टेडियम में हुआ था हंगामा

स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी की भारत यात्रा पश्चिम बंगाल की सरकार के लिए विवादों का कारण बन गई है। हाल ही में फुटबॉलर मेसी कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में अपनी मूर्ति का अनावरण करने गए थे। इस दौरान पूरे समय मेसी मंत्रियों और कलाकारों से घिरे रहे। इस कारण दर्शक, जो महंगे-महंगे टिकट खरीद कर मेसी को देखने आए थे, लेकिन मेसी के आसपास भीड़ होने के कारण नहीं देख पाए, उनमें नाराजगी फैल गई और वे कुर्सियां फेंकने लगे। साथ ही उन्होंने, लगाए गए, बैनर और होर्डिंग को भी नुकसान पहुंचाया था। इस विवाद के बढ़ जाने के बाद खेल मंत्री पर एक्शन लिया गया।

हंगामे के बाद अधिकारियों पर सरकार सख्त

लियोनेल मेसी के कार्यक्रम की घटना के बाद राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) राजीव कुमार और विधाननगर पुलिस आयुक्त (CP) मुकेश कुमार को मुख्य सचिव ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। साथ ही बिधाननगर के पुलिस उपायुक्त (DC) को निलंबित कर दिया गया है। इस मामले में पुलिस ने पहले ही कार्रवाई करते हुए फुटबॉलर मेसी के कार्यक्रम को आयोजित करने वाले मुख्य आयोजनकर्ता सताद्रु दत्ता को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल मुख्य आयोजनकर्ता सताद्रु 14 दिन की पुलिस हिरासत में है। सताद्रु पर आयोजन में व्यवस्था की कमी के चलते मचे हंगामे के आरोप हैं।

जांच के लिए एक स्पेशल टीम का गठन किया

स्टेडियम में हुई घटना की विस्तृत जांच करने के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया है। इस टीम में IPS अधिकारी पीयूष पाण्डेय, जावेद शमीम, मुरलीधर और सुप्रतिम सरकार शामिल हैं। इस कार्रवाई से यह माना जा रहा है कि राज्य सरकार इस घटना को अत्यंत गंभीरता से ले रही है। साथ ही भविष्य में इस तरह की घटनाओं के लिए उच्चाधिकारियों की जवाबदेही तय की जा रही है।

ये भी पढ़ें

‘CM ममता ने मेसी से खेला होबे कहलवाने की कोशिश की थी, लेकिन…’, बंगाल में बवाल के बीच BJP नेता का बड़ा दावा
राष्ट्रीय
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

16 Dec 2025 08:50 pm

Hindi News / National News / अब ममता संभालेगी खेल मंत्रालय, मेसी के कार्यक्रम में हंगामा होने पर अरूप बिस्वास ने दिया था इस्तीफा

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.