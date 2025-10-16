CM आवास के बाहर धरने पर बैठे, फिर भी नहीं बनी बात, टिकट कटने के बाद JDU विधायक ने कर दी बड़ी घोषणा

गोपालपुर पिछड़ी जातियों का एक प्रमुख गढ़ माना जाता है। इस बार जदयू ने इस सीट पर बुल्लू मंडल जैसे नए चेहरे पर दांव खेला है। उधर, जदयू सांसद अजय कुमार मंडल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कुमार को एक त्यागपत्र लिखा, जिसमें भागलपुर लोकसभा क्षेत्रों में टिकट चर्चा से खुद को बाहर रखे जाने पर दुख व्यक्त किया गया।