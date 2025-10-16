Patrika LogoSwitch to English

CM आवास के बाहर धरने पर बैठे, फिर भी नहीं बनी बात, टिकट कटने के बाद JDU विधायक ने कर दी बड़ी घोषणा

बिहार के गोपालपुर से जदयू विधायक गोपाल मंडल ने टिकट कटने के बाद निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उनकी जगह बुलो मंडल को उम्मीदवार बनाया गया है

2 min read

पटना

image

Mukul Kumar

Oct 16, 2025

JDU विधायक गोपाल मंडल (Photo-X)

बिहार में गोपालपुर सीट से जदयू विधायक गोपाल मंडल ने इस बार टिकट नहीं मिलने की वजह से बागी तेवर अपना लिए हैं। उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने की घोषणा की है।

इस बीच, जदयू ने भागलपुर जिले के गढ़ को संभालने के लिए नए चेहरे बुल्लू मंडल पर अपनी उम्मीदें टिका दी हैं। जिससे एनडीए द्वारा सीट बंटवारे के समझौते को अंतिम रूप दिए जाने के साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खेमे में दरार और बढ़ गई है।

चार बार विधायक रह चुके हैं गोपाल मंडल

चार बार विधायक रह चुके गोपाल मंडल अपनी बेबाक बयानबाजी को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। मंडल ने मंगलवार को कुमार के आवास के बाहर एक हाई-प्रोफाइल धरना दिया।

घंटों तक टस से मस न होने के बाद, आखिरकार कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस ने उन्हें वहां से हटा दिया। विरोध प्रदर्शन के बाद आईएएनएस से खास बातचीत में मंडल ने तीखी आलोचना की।

गोपाल मंडल बोले- सीएम नीतीश को कुछ लोगों ने गुमराह किया

इसके साथ, उन्होंने दावा किया कि अगर जदयू के वरिष्ठ नेताओं ने सीएम नीतीश कुमार को किडनैप नहीं किया होता तो टिकट उनकी जेब में ही होता। उन्होंने यह तक कह दिया कि सीएम नीतीश को कुछ उच्च जाति के नेताओं ने उनके प्रति गुमराह कर दिया।

मंडल ने आगे कहा कि मैं निर्दलीय चुनाव लडूंगा। किसी पंडित से सलाह लेने के बाद नामांकन दाखिल करूंगा। मैं डींगें हांकने वाला हूं, जो चाहता हूं सीधे कह देता हूं। अब, नीतीश कुमार के साथ सिर्फ उच्च जाति के लोग बैठते हैं; पिछड़ी जाति के लोग उनके साथ नहीं बैठते।।

मुझे पूरा विश्वास है कि मैं जीतूंगा- मंडल

गोपाल मंडल ने कहा कि अगर नीतीश कुमार होते, तो वे बताते कि मुझे टिकट कैसे नहीं दिया गया। मैं किसी से मुकाबला नहीं कर रहा हूं, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं जीतूंगा।

यह आक्रोश रविवार को एनडीए द्वारा की गई घोषणा के तुरंत बाद आया है, जिसमें जेडी(यू) और बीजेपी को 101-101 सीटें दी गई हैं, जबकि एलजेपी (आरवी) को 29 सीटें मिली हैं।

नाराज जदयू सांसद ने दिया इस्तीफा

गोपालपुर पिछड़ी जातियों का एक प्रमुख गढ़ माना जाता है। इस बार जदयू ने इस सीट पर बुल्लू मंडल जैसे नए चेहरे पर दांव खेला है। उधर, जदयू सांसद अजय कुमार मंडल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कुमार को एक त्यागपत्र लिखा, जिसमें भागलपुर लोकसभा क्षेत्रों में टिकट चर्चा से खुद को बाहर रखे जाने पर दुख व्यक्त किया गया।

उन्होंने लिखा कि दुर्भाग्य से, मुझसे सलाह नहीं ली गई। साथ ही उन्होंने लंबे समय से सेवारत पिछड़ी जातियों के नेताओं के प्रति कथित अपमान को उजागर किया। उधर, राजद के एक प्रस्ताव ने मंडल को लुभाया, लेकिन उन्होंने उसे ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि मुझे अब भी नीतीश कुमार पर भरोसा है।

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

नीतीश कुमार

Published on:

16 Oct 2025 08:13 am

Hindi News / National News / CM आवास के बाहर धरने पर बैठे, फिर भी नहीं बनी बात, टिकट कटने के बाद JDU विधायक ने कर दी बड़ी घोषणा

