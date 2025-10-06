श्रीलंका के समुद्री लुटेरों ने तमिलनाडु के 11 मछुआरों पर बोला हमला, उठा ले गए कीमती सामान, 1 की हालत गंभीर

तमिलनाडु के नागपट्टिनम जिले में श्रीलंकाई समुद्री लुटेरों ने 11 मछुआरों पर हमला किया, जिसमें 10 का इलाज चल रहा है और एक की हालत गंभीर है। हमलावरों ने धारदार दरांती, लोहे की रॉड और लकड़ी के डंडों से हमला किया। यह घटना मछुआरों के समुद्र में मछली पकड़ने जाने के दौरान हुई। 2 min read