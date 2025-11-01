नासिक से लेकर आंध्र प्रदेश तक…देश में भगदड़ की वो घटनाएं जिनमें लोगों ने गवाई अपनी जान

भारत एक ऐसा देश है जहां सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन में लाखों-करोड़ों शामिल होते हैं। कुंभ मेले, मंदिर दर्शन, सत्संग, त्योहार और रेलवे स्टेशनों पर ट्रेन पकड़ने की होड़ जैसी घटनाएं न केवल आस्था का प्रतीक हैं, बल्कि प्रबंधन की कमी के कारण अक्सर जानलेवा साबित होती रही है। साल-दर-साल मची भगदड़ में सैकड़ों निर्दोष जिंदगियां चली जाती हैं, जिनमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। ये हादसे मुख्य रूप से सुरक्षा व्यवस्थाओं की चूक, अपवाहें, संकरी जगहों पर अत्यधिक भीड़ और प्रशासन की लापरवाही के कारण होती हैं।