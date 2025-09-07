मुस्लिम छात्रों के लिए राज्य सरकार ने कर दी बड़ी घोषणा, चुनाव से पहले ‘मास्टर स्ट्रोक’ साबित हो सकता है नया फैसला!

अधिकारियों ने बताया कि यह योजना केंद्र के 'पढ़ो परदेश' कार्यक्रम द्वारा पैदा हुई खाई को पाटने के लिए शुरू की जा रही है। यह कार्यक्रम विदेश में पढ़ाई के लिए सब्सिडी वाले शिक्षा ऋण प्रदान करता था, लेकिन दिसंबर 2022 में इसे बंद कर दिया गया था।