जब तक जम्मू-कश्मीर में BJP की सरकार नहीं बन जाती तब तक…’, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान

अब्दुल्ला ने कहा कि इस पर किसी को आपत्ति क्यों होगी? मुझे समझ नहीं आता कि इन तीन शब्दों को लिखने से लोगों को गिरफ्तार कैसे किया जाता है? इसका मतलब है कि इस पर मुकदमा करने के लिए कोई सचमुच मानसिक रूप से बीमार है। मैं चाहता हूं कि अदालतें इसमें हस्तक्षेप करें।