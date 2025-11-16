‘हर कश्मीरी पर सवालिया निशान’, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर फारूक अब्दुल्ला ने कह दी बड़ी बात

Delhi Blast: जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम व NC के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से कुछ नहीं निकला है। उम्मीद है कि अब यह नहीं होगा। हालिया घटना में हमारे 18 लोग मारे गए हैं। हमारी सीमाओं से समझौता किया गया है। अब्दुल्ला ने कहा कि दिल्ली धमाके के बाद हर कश्मीरी पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। वह दिन कब आएगा जब सभी यह बात मानेंगे कि कश्मीरी भी हिंदुस्तानी ही है। दिल्ली धमाके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। जो जिम्मेदार हैं, उनसे पूछिए कि इन डॉक्टरों को ये रास्ता क्यों अपनाना पड़ा? क्या वजह थी? इसकी गहन जांच और अध्ययन की जरूरत है।