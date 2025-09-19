Pension Rights: बेटे को सौतेली मां ने पाला, मौत के बाद महिला 18 साल से लड़ रही है पेंशन की लड़ाई, SC में केंद्र सरकार ने जानें क्या कहा

जोगी की ओर से शीर्ष अदालत में दायर याचिका में कहा गया है कि उनका दिवंगत बेटा एक सक्रिय वायुसैनिक था और 28 अप्रैल, 2008 को रहस्यमय परिस्थितियों में उसकी मौत उस वक्त हो गई जब वह वायुसेना के मेस में खाना खा रहा था। वायुसेना का दावा है कि उसकी मौत आत्महत्या से हुई थी। जोगी ने अपने सौतेले बेटे की जैविक माँ के निधन के बाद उसका पालन-पोषण किया था और इसीलिए वह वायुसेना से पारिवारिक पेंशन की मांग कर रही थीं।